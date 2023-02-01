ДБР провела обшуки у в.о. керівниці київської податкової

Правоохоронці провели обшуки у в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві

Державне бюро розслідувань провело обшуки у очільниці податкової служби Києва. Чиновницю підозрюють у багатомільйонних оборудках, свідченням чого є її спосіб життя, що не відповідає офіційним доходам.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Оборудки у київській податковій

Тимчасову очільницю Головного управління Державної митної служби Києва у ДБР підозрюють у багатомільйонних злочинних схемах.

"Зловживаючи владою та службовим становищем виконуюча обов’язки начальника київської податкової за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств", — заявили у Бюро.

Ці її рішення, пояснили правоохоронці, обернулися тяжкими наслідками для держави.

Крім того, у ДБР з’ясували, що топ-посадовиця створила схеми штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.

Ці схеми вона реалізовувала через певних довірених осіб.

В тіньовий обіг завдяки діям очільниці київської податкової потрапляло понад 15 млрд грн.

Махінації із відшкодуванням ПДВ

Другим злочинним епізодом, у якому підозрюють керівництво столичної податкової служби, є схеми із незаконним отримання відшкодування податку на додану вартість.

Завдяки цим схемам у тіньовий обіг вивели понад 30 млрд грн.

"Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг", — наголосили у ДБР.

За які гроші живе очільниця податкової

Крім того, правоохоронці зайнялися способом життя в. о. начальника київського Головного управління Державної податкової служби.

Він, як зазначили у ДБР, не відповідає рівню її офіційних доходів.

Чиновниця має три квартири у Києві (загальна вартість нерухомості — понад 1 млн доларів), будинок неподалік від столиці (близько 200 тис. доларів), два автомобілі (близько 150 тис. доларів).

"Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів США", — наголосили у Державному бюро розслідувань.

Бажання чиновниці

ЗМІ опублікували фотографії записок, нібито знайдених на місці обшуків.

У цих записках в.о. очільниці податкової записувала власні бажання, зокрема, щодо кар'єрного зростання.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відбулася низка резонансних обшуків. Так, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки навідалися до будинку олігарха Ігоря Коломойського. Слідчі дії відбувалися через махінації навколо Укртатнафти та Укрнафти.

Слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України провели обшук удома у ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Цей обшук був пов’язаний із загибеллю керівництва МВС у авіакатастрофі в Броварах.

Також київська поліція провела обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах організаторів п’яних вечірок у Києві. Скандал навколо групи молодиків розгорівся напередодні, 31 січня, після оприлюднення відео та фото за їхньої участі.

Фото: ДБР