ДБР провела обыски у и.о. руководительницы киевской налоговой

"День обысков" продолжается: ГБР пришла к руководительнице киевской налоговой
Государственное бюро расследований провело обыски в главе налоговой службы Киева. Чиновницу подозревают в многомиллионных сделках, свидетельством чего является ее образ жизни, не соответствующий официальным доходам.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
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Сделки в киевской налоговой
Временную главу Главного управления Государственной таможенной службы Киева в ГБР подозревают в многомиллионных преступных схемах.
"Злоупотребляя властью и служебным положением исполняющая обязанности начальника киевской налоговой за деньги принимала решение о несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков для ряда предприятий", — заявили в Бюро.
Эти ее решения, объяснили правоохранители, обернулись тяжелыми последствиями для государства.
Кроме того, в ДБР выяснили, что топ-чиновница создала схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах.
Эти схемы она реализовывала через определенных доверенных лиц.
В теневой оборот благодаря действиям главы киевской налоговой попадало более 15 млрд грн.
Махинации с возмещением НДС
Вторым преступным эпизодом, в котором подозревают руководство столичной налоговой службы, являются схемы по незаконному получению возмещения налога на добавленную стоимость.
Благодаря этим схемам в теневой оборот вывели более 30 млрд грн.
"Должностные лица налоговой "не замечают" этих схем, поддерживают их существование или напрямую участвуют в систематическом получении оплаты своих "услуг", — подчеркнули в ДБР.
За какие деньги живет глава налоговой
Кроме того, правоохранители занялись образом жизни и. о. начальника Киевского Главного управления Государственной налоговой службы.
Он, как отметили в ДБР, не соответствует уровню его официальных доходов.
Чиновница имеет три квартиры в Киеве (общая стоимость недвижимости — более 1 млн долларов), дом неподалеку от столицы (около 200 тыс. долларов), два автомобиля (около 150 тыс. долларов).
"Общая сумма установленных необоснованных активов должностной лица составляет около 1,4 млн долларов США", — отметили в Государственном бюро расследований.
Желания чиновницы
СМИ опубликовали фотографии записок, якобы найденных на месте обысков.
В этих записках и. глава налоговой записывала собственные желания, в частности, относительно карьерного роста.
Напомним, сегодня в Украине состоялся ряд резонансных обысков. Так, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности посетили дом олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия происходили из-за махинации вокруг Укртатнафты и Укрнафты.
Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыск дома у эксминистра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Этот обыск был связан с гибелью руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах.
Также киевская полиция провела обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах организаторов пьяных вечеринок в Киеве. Скандал вокруг группы молодых людей разгорелся накануне, 31 января, после обнародования видео и фото с их участием.
Фото: ДБР