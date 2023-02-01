ДБР провела обыски у и.о. руководительницы киевской налоговой

Правоохранители провели обыски у и. о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве

Государственное бюро расследований провело обыски в главе налоговой службы Киева. Чиновницу подозревают в многомиллионных сделках, свидетельством чего является ее образ жизни, не соответствующий официальным доходам.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сделки в киевской налоговой

Временную главу Главного управления Государственной таможенной службы Киева в ГБР подозревают в многомиллионных преступных схемах.

"Злоупотребляя властью и служебным положением исполняющая обязанности начальника киевской налоговой за деньги принимала решение о несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков для ряда предприятий", — заявили в Бюро.

Эти ее решения, объяснили правоохранители, обернулись тяжелыми последствиями для государства.

Кроме того, в ДБР выяснили, что топ-чиновница создала схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах.

Эти схемы она реализовывала через определенных доверенных лиц.

В теневой оборот благодаря действиям главы киевской налоговой попадало более 15 млрд грн.

Махинации с возмещением НДС

Вторым преступным эпизодом, в котором подозревают руководство столичной налоговой службы, являются схемы по незаконному получению возмещения налога на добавленную стоимость.

Благодаря этим схемам в теневой оборот вывели более 30 млрд грн.

"Должностные лица налоговой "не замечают" этих схем, поддерживают их существование или напрямую участвуют в систематическом получении оплаты своих "услуг", — подчеркнули в ДБР.

За какие деньги живет глава налоговой

Кроме того, правоохранители занялись образом жизни и. о. начальника Киевского Главного управления Государственной налоговой службы.

Он, как отметили в ДБР, не соответствует уровню его официальных доходов.

Чиновница имеет три квартиры в Киеве (общая стоимость недвижимости — более 1 млн долларов), дом неподалеку от столицы (около 200 тыс. долларов), два автомобиля (около 150 тыс. долларов).

"Общая сумма установленных необоснованных активов должностной лица составляет около 1,4 млн долларов США", — отметили в Государственном бюро расследований.

Желания чиновницы

СМИ опубликовали фотографии записок, якобы найденных на месте обысков.

В этих записках и. глава налоговой записывала собственные желания, в частности, относительно карьерного роста.

Напомним, сегодня в Украине состоялся ряд резонансных обысков. Так, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности посетили дом олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия происходили из-за махинации вокруг Укртатнафты и Укрнафты.

Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыск дома у эксминистра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Этот обыск был связан с гибелью руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах.

Также киевская полиция провела обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах организаторов пьяных вечеринок в Киеве. Скандал вокруг группы молодых людей разгорелся накануне, 31 января, после обнародования видео и фото с их участием.

Фото: ДБР