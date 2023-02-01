Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow П'яні вечірки зі зґвалтуваннями у Києві: поліція прийшла з обшуками до організаторів arrow

П'яні вечірки зі зґвалтуваннями у Києві: поліція прийшла з обшуками до організаторів

1 лютого 2023 12:13
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
П'яні вечірки зі зґвалтуваннями у Києві: поліція проводить обшуки
Група молодиків оприлюднювала відео, на яких вони кривдять і принижують дівчат
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Поліція проводить обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах організаторів п’яних вечірок у Києві. Скандал навколо групи молодиків розгорівся напередодні, 31 січня, після оприлюднення відео та фото за їхньої участі.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Читайте також:

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Правоохоронці відреагували на публікацію в мережі фото та відео з вечірок, на яких "молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат". 

"На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави", — йдеться у повідомленні.

Обшуки проводять оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими.

Подробиці скандалу

Громадська діячка, продюсерка та ведуча Ярослава Кравченко 31 січня повідомила у Fаcebook про те, що у Києві компанія молодиків споює дівчат, а тоді ґвалтує і знімає це на відео. Кадри насильства вони поширюють у соціальних мережах та закритих каналах у Telegram.

"Підписниця скинула акаунт чуваків, які влаштовують вечірки, звуть дівчат, накачують алкоголем і ксанаксом, потім знімають їх непритомними, голими. Є відео сцен ґвалтування руками, і викладають це в Instagram та в закриті групи Telegram", — написала Кравченко.

За її даними, ці хлопці, компанія 5-7 осіб двадцятирічного віку з Івано-Франківська переїхали до Києва. У столиці вони влаштовують "вечірки", знімають все на відео та називають це "Покажемо вам, які кругом шл*хи".

Після хвилі розголосу про такі "тусовки" в соцмережах та ЗМІ один із молодиків прокоментував це у своєму Instagram.

"Я не збираюсь пояснювати свою позицію. Моя аудиторія, яка за мною слідкує, розуміє, чим я займаюсь, для чого я це роблю і що насправді відбувається на тусовках. Всі, хто адекватно це сприймає, — має голову на плечах, і я дуже щасливий, що маю свідому аудиторію, а тупе стадо, яке начиталося постів в інтернеті, пішли на ***", — заявив хлопець. 

Він також додав, що дівчат силою ніхто на вечірки не затягує та не змушує вживати алкоголь чи наркотики. Він запевнив, що все це — їхній вибір.

Нагадаємо, раніше У Києві був затриманий чоловік, який, як з'ясували слідчі, неодноразово ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки. Поліція перевіряє вітчима на предмет сексуального насилля щодо ще однієї падчерки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

15:01 Клуби АПЛ встановили рекорд із витрат на нових футболістів: цифри вражають

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

14:53 Сват Вікторії та Девіда Бекхем подав позов проти організаторів весілля Ніколи Пельтц та Брукліна

Новина з фото

14:43 РФ поширює фейковий "документ" щодо причин катастрофи з керівництвом МВС у Броварах

14:35 Intel скоротить зарплати працівникам: гендиректор втратить 25% окладу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:28 В СБУ оприлюднили подробиці щодо обшуків у Коломойського

14:24 Півзахисник збірної України зазнав важкої травми: грати почне нескоро

Новина з відео

14:23 Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів

14:19 Департамент комунальної власності в Одесі остаточно очолив Олександр Ахмеров: що про нього відомо

14:10 ДБР повідомило про підозру ексміністру енергетики Насалику: що інкримінують посадовцю

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Новина з відео

14:23 Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів

Новина з відео

07:53 Росіяни пригнали ще один підводний човен з "Калібром", — Гуменюк

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:38 Як харківський бабак-віщун Тимко жив в окупації

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

Актуальне по темі

None 1 Лютий 14:43

Клуби АПЛ встановили рекорд із витрат на нових футболістів: цифри вражають

None 1 Лютий 09:57

Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

None 1 Лютий 14:52

Сват Вікторії та Девіда Бекхем подав позов проти організаторів весілля Ніколи Пельтц та Брукліна

None 1 Лютий 14:43

РФ поширює фейковий "документ" щодо причин катастрофи з керівництвом МВС у Броварах

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB