П'яні вечірки зі зґвалтуваннями у Києві: поліція проводить обшуки

Група молодиків оприлюднювала відео, на яких вони кривдять і принижують дівчат

Поліція проводить обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах організаторів п’яних вечірок у Києві. Скандал навколо групи молодиків розгорівся напередодні, 31 січня, після оприлюднення відео та фото за їхньої участі.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Правоохоронці відреагували на публікацію в мережі фото та відео з вечірок, на яких "молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат".

"На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави", — йдеться у повідомленні.

Обшуки проводять оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими.

Подробиці скандалу

Громадська діячка, продюсерка та ведуча Ярослава Кравченко 31 січня повідомила у Fаcebook про те, що у Києві компанія молодиків споює дівчат, а тоді ґвалтує і знімає це на відео. Кадри насильства вони поширюють у соціальних мережах та закритих каналах у Telegram.

"Підписниця скинула акаунт чуваків, які влаштовують вечірки, звуть дівчат, накачують алкоголем і ксанаксом, потім знімають їх непритомними, голими. Є відео сцен ґвалтування руками, і викладають це в Instagram та в закриті групи Telegram", — написала Кравченко.

За її даними, ці хлопці, компанія 5-7 осіб двадцятирічного віку з Івано-Франківська переїхали до Києва. У столиці вони влаштовують "вечірки", знімають все на відео та називають це "Покажемо вам, які кругом шл*хи".

Після хвилі розголосу про такі "тусовки" в соцмережах та ЗМІ один із молодиків прокоментував це у своєму Instagram.

"Я не збираюсь пояснювати свою позицію. Моя аудиторія, яка за мною слідкує, розуміє, чим я займаюсь, для чого я це роблю і що насправді відбувається на тусовках. Всі, хто адекватно це сприймає, — має голову на плечах, і я дуже щасливий, що маю свідому аудиторію, а тупе стадо, яке начиталося постів в інтернеті, пішли на ***", — заявив хлопець.

Він також додав, що дівчат силою ніхто на вечірки не затягує та не змушує вживати алкоголь чи наркотики. Він запевнив, що все це — їхній вибір.

Нагадаємо, раніше У Києві був затриманий чоловік, який, як з'ясували слідчі, неодноразово ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки. Поліція перевіряє вітчима на предмет сексуального насилля щодо ще однієї падчерки.