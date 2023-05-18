День вишиванки в музеї Голодомору: ексклюзивний фоторепортаж Новини.LIVE

Дівчину з колосками в Києві переодягнули в вишиванку. Фото: Новини.LIVE

До Дня вишиванки, 18 травня, музей Голодомору вперше одягнув у сорочку відомий пам'ятник "Гірка пам’ять дитинства" та відкрив виставку вишиванок з унікальними історіями.

Кореспонденти Новини.LIVE побували на дійстві в музеї.

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День вишиванки в музеї Голодомору

До Дня вишиванки вперше найвідоміший пам'ятник Голодомору — "Гірка пам’ять дитинства" (дівчинка з колосками) — одягнули в українську сорочку. У роки Голодомору українські діти були позбавлені не лише шматка хліба, а й щасливого дитинства — розваг, красивого одягу, безтурботних буднів і свят.

У День вишиванки цією символічною акцією організатори згадали про їхнє втрачене дитинство та нагадали, що його і сьогодні, просто в цей самий час, крадуть у сучасних дітей, позбавляючи права на безпеку, освіту, а часто — і на життя.

День вишиванки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Пам'ятник біля музею Голодомору в Києві на День вишиванки. Фото: Новини.LIVE

Сорочка, яку "одягнула" дівчинка з колосками, обрана не випадково — її пошила Майстерня етноодягу I TELL YOU з міста Ірпінь. Ініціатива, яку очолює Юлія Лівінська, навчає всіх охочих швидко та якісно виготовити власноруч собі вишиванку, яка є символом української ідентичності та культури.

Пам'ятник біля музею Голодомору в Києві на День вишиванки. Фото: Новини.LIVE

Пам'ятник біля музею Голодомору в Києві на День вишиванки. Фото: Новини.LIVE

Одночасно в Залі пам’яті відкрилася виставка сорочок із фондів музею з унікальними історіями. Зокрема, були представлені вишиті артефакти періоду Голодомору. Один із найбільш цінних експонатів — сорочка з с. Перекопівка Роменського району Сумської області.

Агафія Чуб вишила її у 1920-х роках на власне весілля. Жінка раптово померла у 1930 році. Рятуючи під час Голодомору двох доньок, чоловік Агафії виміняв всі вишиті речі та дорогоцінності на продукти харчування. Залишив тільки весільну сорочку дружини, яку сильно кохав. Кілька років тому донька покійної Ганна Аврамівна Омельяненко (Чуб) передала родинну реліквію музею Голодомору.

Виставка в музеї Голодомору на День вишиванки. Фото: Новини.LIVE

Виставка в музеї Голодомору на День вишиванки. Фото: Новини.LIVE

Виставка в музеї Голодомору на День вишиванки. Фото: Новини.LIVE

Окрім того, в експозиції були представлені унікальні сорочки, що були знайдені у с. Єрківці Бориспільського району на Київщині. Дарувальниця Дар’я Аніщук разом з родиною ще у 2014 році переїхала з Донецької області до Києва. Дар’я та її чоловік — лікарі, працевлаштувались у сільській амбулаторії. Селищна рада надала їм для тимчасового проживання будинок. Саме там нові власники знайшли чотири вишиті сорочки, які могли опинитися на смітнику, але були "врятовані" та передані до фондів музею Голодомору.

Загалом, з 18 по 28 травня в музеї будуть представлені 11 вишиванок, більшість яких — з унікальною історією.

Виставка в музеї Голодомору на День вишиванки. Фото: Новини.LIVE

Виставка в музеї Голодомору на День вишиванки. Фото: Новини.LIVE

Виставка в музеї Голодомору на День вишиванки. Фото: Новини.LIVE

Виставка в музеї Голодомору на День вишиванки. Фото: Новини.LIVE

Пам'ятник біля музею Голодомору в Києві на День вишиванки. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, починаючи з 2006 року, на території України щороку відзначають День вишиванки, а у 2023 році це національне свято припало на 18 травня. Новини.LIVE розповіли, як в Україні взагалі з’явився цей день, які є традиції та що означають орнаменти на вишиванці.