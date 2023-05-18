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День вышиванки в музее Голодомора: эксклюзивный фоторепортаж Новини.LIVE

18 мая 2023 19:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
День вышиванки в музее Голодомора: эксклюзивный фоторепортаж Новини.LIVE
Девушку с колосьями в Киеве переодели в вышиванку. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ко Дню вышиванки, 18 мая, музей Голодомора впервые надел в сорочку известный памятник "Горькая память детства" и открыл выставку вышиванок с уникальными историями.

Корреспонденты Новини.LIVE побывали на действе в музее.

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День вышиванки в музее Голодомора

Ко Дню вышиванки впервые самый известный памятник Голодомора — "Горькая память детства" (девочка с колосками) — одели в украинскую сорочку. В годы Голодомора украинские дети были лишены не только куска хлеба, но и счастливого детства — развлечений, красивой одежды, беззаботных будней и праздников.

В День вышиванки этой символической акцией организаторы вспомнили об их потерянном детстве и напомнили, что его и сегодня, прямо в это же время, воруют у современных детей, лишая права на безопасность, образование, а часто — и на жизнь.

День вышиванки
День вышиванки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки
Памятник возле музея Голодомора в Киеве на День вышиванки. Фото: Новини.LIVE

Сорочка, которую "одела" девочка с колосками, выбрана не случайно — ее сшила Мастерская этноодежды I TELL YOU из города Ирпень. Инициатива, возглавляемая Юлией Ливинской, обучает всех желающих быстро и качественно изготовить собственноручно себе вышиванку, которая является символом украинской идентичности и культуры.

День вышиванки
Памятник возле музея Голодомора в Киеве на День вышиванки. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки
Памятник возле музея Голодомора в Киеве в День вышиванки. Фото: Новини.LIVE

Одновременно в Зале памяти открылась выставка сорочек из фондов музея с уникальными историями. В частности, были представлены вышитые артефакты периода Голодомора. Один из самых ценных экспонатов — сорочка из с. Перекоповка Роменского района Сумской области.

Агафья Чуб вышила ее в 1920-х годах на собственную свадьбу. Женщина внезапно скончалась в 1930 году. Спасая во время Голодомора двух дочерей, мужчина Агафьи выменял все вышитые вещи и драгоценности на продукты питания. Оставил только свадебную сорочку жены, которую сильно любил. Несколько лет назад дочь усопшей Анна Аврамовна Омельяненко (Чуб) передала семейную реликвию музею Голодомора.

День вышиванки
Выставка в музее Голодомора на День вышиванки. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки
Выставка в музее Голодомора на День вышиванки. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки
Выставка в музее Голодомора на День вышиванки. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, в экспозиции были представлены уникальные сорочки, найденные в с. Ерковцы Бориспольского района Киевской области. Дарительница Дарья Анищук вместе с семьей еще в 2014 году переехала из Донецкой области в Киев. Дарья и ее муж — врачи, трудоустроились в сельской амбулатории. Поселковый совет предоставил им для временного проживания дом. Там новые владельцы нашли четыре вышитые сорочки, которые могли оказаться на помойке, но были "спасены" и переданы в фонды музея Голодомора.

В общей сложности, с 18 по 28 мая в музее будут представлены 11 вышиванок, большинство которых с уникальной историей.

День вышиванки
Выставка в музее Голодомора на День вышиванки. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки
Выставка в музее Голодомора на День вышиванки. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки
Выставка в музее Голодомора на День вышиванки. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки
Выставка в музее Голодомора на День вышиванки. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки
Памятник возле музея Голодомора в Киеве на День вышиванки. Фото: Новини.LIVE

Напомним, начиная с 2006 года, на территории Украины ежегодно отмечают День вышиванки, а в 2023 году этот национальный праздник пришелся на 18 мая. Новини.LIVE рассказали, как в Украине вообще появился этот день, какие традиции и что означают орнаменты на вышиванке.

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