Обстріл Києва 28 серпня — як підприємці вшанують пам'ять загиблих

У Києві п'ятницю, 29 серпня, оголошено Днем жалоби через масований обстріл, що стався в ніч на четвер. Цього дня по всій країні відбудуться символічні акції пам’яті, до яких долучаються державні та приватні компанії.

Як українські бізнеси вшановуватимуть захисників — читайте далі.

Бізнес вшанує пам'ять загиблих

Зранку о 9:00 "Укрзалізниця" вшанує загиблих одночасними гудками потягів по всій країні. У цей самий час водії Uklon зупиняться, а у застосунку з’являться нагадування та спеціальні банери.

"ПриватБанк" розпочне роботу відділень із хвилини мовчання. Клієнти банку побачать тематичні повідомлення у мобільному додатку та на сайті.

Телегрупа Starlight Media о 8:59 перерве ефір на знак вшанування пам’яті. Упродовж дня сітка мовлення буде присвячена полеглим, а на сайтах телеканалів з’являться відповідні нагадування.

У столиці на хвилину зупиниться й метрополітен — о 9:00 поїзди зупиняться у тунелях і на станціях, а пасажирів закликатимуть приєднатися до хвилини мовчання.

Своїми каналами долучається і цифровий бізнес:

"Київстар" надсилатиме абонентам СМС-нагадування,

OLX з 8:30 до 9:01 розмістить статичні банери на платформі, які з’являтимуться й упродовж дня.

Новини.LIVE також будуть вшановувати полеглих захисників хвилиною мовчання, як роблять це на кожному ранковому ефірі.

Нагадаємо, що мер міста Віталій Кличко повідомив, що 29 серпня у столиці оголошено Днем жалоби за всіма загиблими від масованої атаки.

У Полтавській області 29 серпня оголошено Днем жалоби. У регіоні вшанують пам'ять загиблих внаслідок масованої атаки РФ по Києву.