Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ День жалоби — як підприємці вшанують пам'ять загиблих у Києві

День жалоби — як підприємці вшанують пам'ять загиблих у Києві

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 23:31
Обстріл Києва 28 серпня — як підприємці вшанують пам'ять загиблих
Люди вшанували пам'ять загиблих. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві п'ятницю, 29 серпня, оголошено Днем жалоби через масований обстріл, що стався в ніч на четвер. Цього дня по всій країні відбудуться символічні акції пам’яті, до яких долучаються державні та приватні компанії.

Як українські бізнеси вшановуватимуть захисників — читайте далі.

Реклама
Читайте також:

Бізнес вшанує пам'ять загиблих

Зранку о 9:00 "Укрзалізниця" вшанує загиблих одночасними гудками потягів по всій країні. У цей самий час водії Uklon зупиняться, а у застосунку з’являться нагадування та спеціальні банери.

"ПриватБанк" розпочне роботу відділень із хвилини мовчання. Клієнти банку побачать тематичні повідомлення у мобільному додатку та на сайті.

Телегрупа Starlight Media о 8:59 перерве ефір на знак вшанування пам’яті. Упродовж дня сітка мовлення буде присвячена полеглим, а на сайтах телеканалів з’являться відповідні нагадування.

У столиці на хвилину зупиниться й метрополітен — о 9:00 поїзди зупиняться у тунелях і на станціях, а пасажирів закликатимуть приєднатися до хвилини мовчання.

Своїми каналами долучається і цифровий бізнес:

  • "Київстар" надсилатиме абонентам СМС-нагадування,
  • OLX з 8:30 до 9:01 розмістить статичні банери на платформі, які з’являтимуться й упродовж дня.

Новини.LIVE також будуть вшановувати полеглих захисників хвилиною мовчання, як роблять це на кожному ранковому ефірі.

Нагадаємо, що мер міста Віталій Кличко повідомив, що 29 серпня у столиці оголошено Днем жалоби за всіма загиблими від масованої атаки.

У Полтавській області 29 серпня оголошено Днем жалоби. У регіоні вшанують пам'ять загиблих внаслідок масованої атаки РФ по Києву.

Київ обстріли бізнес пам'ять День жалоби
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації