Головна Київ У Києві оголошено День жалоби після масованої атаки Росії

У Києві оголошено День жалоби після масованої атаки Росії

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 11:31
Кличко оголосив 29 серпня у Києві День жалоби за загиблими від атаки
Рятувальники виносять тіло. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція після нічного удару Росії по Києву 28 серпня. Внаслідок атаки загинуло більше десятка цивільних. Через це у місті оголосять День жалоби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

У Києві оголосять День жалоби 29 серпня

Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку. За словами мера Києва Віталія Кличка, кількість загиблих перевищила десять осіб. Серед жертв наразі є троє дітей, наймолодшій дівчинці було лише три роки.

Віталій Кличко наголошує, що кияни, які постраждали від атаки, можуть звертатися до штабів оперативної допомоги для подальшої координації та консультації.

Мер повідомив, що 29 серпня у столиці оголошено Днем жалоби за всіма загиблими від масованої атаки.

В пам’ять про жертв будуть приспущені прапори на комунальних будівлях Києва. Влада також рекомендувала приспустити державні прапори на спорудах приватної та державної форм власності. Окрім того, у місті заборонили проведення будь-яких розважальних заходів.

Нагадаємо, в столиці триває ліквідація наслідків атаки Росії по Києву, у місті працює авіація

За останніми даними, від атаки по Києву загинуло щонайменше 14 осіб.

Також в МВС повідомили, що кількох осіб вважають безвісти зниклими.

Київ смерть обстріли війна День жалоби
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
