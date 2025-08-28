Видео
Україна
Главная Киев День траура — как предприниматели почтят память погибших в Киеве

День траура — как предприниматели почтят память погибших в Киеве

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 23:31
Обстрел Киева 28 августа - как предприниматели почтят память погибших
Люди почтили память погибших. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве в пятницу, 29 августа, объявлен День траура из-за массированного обстрела, произошедшего в ночь на четверг. В этот день по всей стране пройдут символические акции памяти, к которым присоединяются государственные и частные компании.

Как украинские бизнесы будут чествовать защитников — читайте дальше.

Бизнес почтит память погибших

Утром в 9:00 "Укрзализныця" почтит погибших одновременными гудками поездов по всей стране. В это же время водители Uklon остановятся, а в приложении появятся напоминания и специальные баннеры.

"ПриватБанк" начнет работу отделений с минуты молчания. Клиенты банка увидят тематические сообщения в мобильном приложении и на сайте.

Телегруппа Starlight Media в 8:59 прервет эфир в знак почтения памяти. В течение дня сетка вещания будет посвящена павшим, а на сайтах телеканалов появятся соответствующие напоминания.

В столице на минуту остановится и метрополитен — в 9:00 поезда остановятся в тоннелях и на станциях, а пассажиров призовут присоединиться к минуте молчания.

Своими каналами присоединяется и цифровой бизнес:

  • "Киевстар" будет отправлять абонентам СМС-напоминания,
  • OLX с 8:30 до 9:01 разместит статические баннеры на платформе, которые будут появляться и в течение дня.

Новини.LIVE также будут чествовать павших защитников минутой молчания, как делают это на каждом утреннем эфире.

Напомним, что мэр города Виталий Кличко сообщил, что 29 августа в столице объявлено Днем траура по всем погибшим от массированной атаки.

В Полтавской области объявлен Днем траура. В регионе почтят память погибших в результате массированной атаки РФ по Киеву.

Киев обстрелы бизнес память День траура
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
