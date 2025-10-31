Відео
Головна Київ Депутат Київради назвав речі, якими мають запастись кияни на зиму

Депутат Київради назвав речі, якими мають запастись кияни на зиму

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 12:16
Оновлено: 12:42
Віктор Нестор в ефірі Київського часу заявив, що кияни мають самі підготуватись до блекаутів
Віктор Нестор. Фото: Pravo

Жителям Києва не варто повністю покладатися на міську владу під час відлючень світла внаслідок обстрілів РФ. Вдома треба мати набір першої необхідності.

Про це заявив депутат Київради Віталій Нестор в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Киянам не варто сподіватись на міську владу

"Я переконаний, що нам не потрібно в цьому випадку сподіватися лише на міську владу, тому що можуть бути форс-мажори, які не застрахують киян у разі, якщо будуть знову такі потенційно сильні обстріли", — заявив він.

Нестор наголосив, що українці повинні мати вдома обов’язково вогнегасники, технічну воду, ковдри, пальники та газові балони. Для того, щоб мати можливість опалювати та розігрівати їжу в так званих піонерських умовах.

Нагадаємо, що Росія має план щодо атак на енергетику України. Нардеп розповів, чи енергосистема здатна буде це витримати.

Раніше ми писали, скільки років знадобиться Києву, щоб відновити пошкоджені Росією енергооб’єкти.

Київ обстріли Київрада відключення світла столиця
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
