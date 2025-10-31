Віктор Нестор в ефірі Київського часу заявив, що кияни мають самі підготуватись до блекаутів

Віктор Нестор. Фото: Pravo

Жителям Києва не варто повністю покладатися на міську владу під час відлючень світла внаслідок обстрілів РФ. Вдома треба мати набір першої необхідності.

Про це заявив депутат Київради Віталій Нестор в ефірі "Київського часу".

Киянам не варто сподіватись на міську владу

"Я переконаний, що нам не потрібно в цьому випадку сподіватися лише на міську владу, тому що можуть бути форс-мажори, які не застрахують киян у разі, якщо будуть знову такі потенційно сильні обстріли", — заявив він.

Нестор наголосив, що українці повинні мати вдома обов’язково вогнегасники, технічну воду, ковдри, пальники та газові балони. Для того, щоб мати можливість опалювати та розігрівати їжу в так званих піонерських умовах.

