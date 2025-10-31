Видео
Депутат назвал вещи, которыми должны запастись киевляне на зиму

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 12:16
обновлено: 12:16
Виктор Нестор в эфире Київського часу заявил, что киевляне должны сами подготовиться к блэкаутам
Виктор Нестор. Фото: Pravo

Жителям Киева не стоит полностью полагаться на городские власти во время отключений света в результате обстрелов РФ. Дома надо иметь набор первой необходимости.

Об этом заявил депутат Киевсовета Виталий Нестор в эфире "Київського часу".

"Я убежден, что нам не нужно в данном случае надеяться только на городскую власть, потому что могут быть форс-мажоры, которые не застрахуют киевлян в случае, если будут снова такие потенциально сильные обстрелы", — заявил он.

Нестор подчеркнул, что украинцы должны иметь дома обязательно огнетушители, техническую воду, одеяла, горелки и газовые баллоны. Для того, чтобы иметь возможность отапливать и разогревать пищу в так называемых пионерских условиях.

Напомним, что Россия имеет план по атакам на энергетику Украины. Нардеп рассказал, способна ли энергосистема будет это выдержать.

Ранее мы писали, сколько лет понадобится Киеву, чтобы восстановить поврежденные Россией энергообъекты.

Киев обстрелы Киевсовет отключения света столица
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
