Кирило Фесик в ефірі Київського часу розповів, скільки років знадобиться енергетикам для відновлення пошкоджених енергооб’єктів у столиці

Кирило Фесик. Фото: Pravo

Для відновлення енергетичних об'єктів Києва, які постраждали внаслідок атак російських окупантів, знадобиться близько 10 років. Проте Київ має чіткий план дій у будь-якому сценарії.

Про це заявив голова Оболонської РДА Кирило Фесик в ефірі "Київського часу".

"Ще досі наслідки "прильотів" 2022 року не виправлені. Ще будемо виправляти років 10 наслідки цих "прильотів". Це ж не ремонтується за п’ять хвилин", — сказав він.

Також Фесик розповів, чи готовий Київ до ймовірних блекаутів.

"Максимально, як може бути Київ готовий. Далі — це реакція на подію. Реакція на подію — це сценаріїв дуже багато. По-перше — ми маємо 83 "пункти незламності". Ще маємо резервних десь 30", — додав він.

Посадовець наголосив, що Оболонський район має великий резерв генераторів та запаси палива.

"Є розуміння що робити, є підготовлені люди. Цей сезон він трошки важче, тому, що людей фізично менше, тому що більшість їх на фронті", — каже Фесик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про план Кремля щодо атак на українську енергетику.

Внаслідок масованої атаки РФ на Україну у ніч проти 30 жовтня постраждала низка енергооб’єктів. Через це сьогодні, 31 жовтня, в усіх регіонах діятимуть погодинні відключення світла.