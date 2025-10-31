Відео
Україна
Головна Київ Коли відновлять енергооб’єкти в Києві — голова РДА зробив прогноз

Коли відновлять енергооб’єкти в Києві — голова РДА зробив прогноз

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 10:52
Оновлено: 11:07
Кирило Фесик в ефірі Київського часу розповів, скільки років знадобиться енергетикам для відновлення пошкоджених енергооб’єктів у столиці
Кирило Фесик. Фото: Pravo

Для відновлення енергетичних об'єктів Києва, які постраждали внаслідок атак російських окупантів, знадобиться близько 10 років. Проте Київ має чіткий план дій у будь-якому сценарії.

Про це заявив голова Оболонської РДА Кирило Фесик в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

 

 

Чи готовий Київ до блекаутів

"Ще досі наслідки "прильотів" 2022 року не виправлені. Ще будемо виправляти років 10 наслідки цих "прильотів". Це ж не ремонтується за п’ять хвилин", — сказав він.

Також Фесик розповів, чи готовий Київ до ймовірних блекаутів.

"Максимально, як може бути Київ готовий.  Далі — це реакція на подію. Реакція на подію — це сценаріїв дуже багато. По-перше — ми маємо 83 "пункти незламності". Ще маємо резервних десь 30", — додав він.

Посадовець наголосив, що Оболонський район має великий резерв генераторів та запаси палива.

"Є розуміння що робити, є підготовлені люди. Цей сезон він трошки важче, тому, що людей фізично менше, тому що більшість їх на фронті", каже Фесик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про план Кремля щодо атак на українську енергетику.

Внаслідок масованої атаки РФ на Україну у ніч проти 30 жовтня постраждала низка енергооб’єктів. Через це сьогодні, 31 жовтня, в усіх регіонах діятимуть погодинні відключення світла.

Київ війна в Україні енергетика світло Оболонь
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
