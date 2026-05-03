Депутат попередив, що енергетику Києва не встигнуть підготувати до зими

Дата публікації: 3 травня 2026 23:07
Ремонт енергооб'єкта. Фото: ДТЕК

Повноцінно підготувати енергетичну систему Києва до наступного опалювального сезону наразі нереально. Основними причинами є брак фінансування, стислі строки та складність модернізації інфраструктури.

Про це заявив депутат Київради від "Голосу" та заступник голови бюджетної комісії Тарас Козак в ефірі "Київського часу"

Підготовка Києва до зими під загрозою

Козак заявив, що передбачених у межах так званого "плану стійкості" коштів недостатньо, аби повністю закрити потреби столиці щодо захисту енергосистеми до зими.

Окремою проблемою є терміни реалізації проєктів та складність розвитку розподіленої генерації. Йдеться, зокрема, про створення мережі міні-ТЕЦ, які мали б забезпечувати окремі райони міста.

"Якщо ми хочемо ТЕЦ поміняти на десяток, чи два десятки, маленьких ТЕЦ, то кожна з цих маленьких ТЕЦ — це велика обв'язка інфраструктурою: газ, вода, електрика і так далі. І ці мережі треба перебудовувати знову. Тому це зробити до наступної зими — це нереально", — пояснив депутат. 

Як писали Новини.LIVE, раніше Олексій Кулеба заявляв, що Київ має показати лідерство у підготовці до зими. За його словами, саме столиця має відіграти ключову роль у підготовці України до наступного опалювального сезону.

Також ми писали, що до Києва завтра прийде тепло. Температура повітря "підстрибне" до +25 °С. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
