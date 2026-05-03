Депутат предупредил, что энергетику Киева не успеют подготовить к зиме

Ремонт энергообъекта. Фото: ДТЭК

Полноценно подготовить энергетическую систему Киева к следующему отопительному сезону пока нереально. Основными причинами являются нехватка финансирования, сжатые сроки и сложность модернизации инфраструктуры.

Об этом заявил депутат Киевсовета от "Голоса" и заместитель председателя бюджетной комиссии Тарас Козак в эфире "Київського часу".

Подготовка Киева к зиме под угрозой

Козак заявил, что предусмотренных в рамках так называемого "плана устойчивости" средств недостаточно, чтобы полностью закрыть потребности столицы по защите энергосистемы к зиме.

Отдельной проблемой являются сроки реализации проектов и сложность развития распределенной генерации. Речь идет, в частности, о создании сети мини-ТЭЦ, которые должны обеспечивать отдельные районы города.

"Если мы хотим ТЭЦ поменять на десяток, или два десятка, маленьких ТЭЦ, то каждая из этих маленьких ТЭЦ — это большая обвязка инфраструктурой: газ, вода, электричество и так далее. И эти сети надо перестраивать снова. Поэтому это сделать до следующей зимы — это нереально", — пояснил депутат.

