Київ має показати лідерство: Кулеба про підготовку до зими

Олексій Кулеба. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що Київ повиннен відіграти ключову роль у підготовці України до наступного опалювального сезону. За його словами, саме від столиці очікують активного лідерства у цьому процесі.

Про це Олексій Кулеба заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Підготовка Києва до зими

Кулеба наголосив, що у столиці зосереджені найкращі практики як для підрядників, так і у сфері захисту критичної інфраструктури. Крім того, Київ є одним із найбільш фінансово спроможних міст країни, що дозволяє йому робити вагомий внесок у підготовку до зими.

"Безумовно, Київ має робити свій великий внесок, щоб зменшити навантаження на державний бюджет. Це дасть змогу спрямувати більше ресурсів на підтримку прифронтових регіонів і громад", — зазначив він.

Міністр додав, що за останні два місяці ситуація з підготовкою до зими загалом покращилася, однак попереду ще значний обсяг робіт. Водночас, за його словами, столиця має потенціал зробити більше для посилення енергетичної стійкості країни.

Зазначимо, 10 березня Київрада ухвалила план енергетичної стійкості на наступний опалювальний сезон, однак згодом уряд доручив доопрацювати документ. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначала, що ключовим пріоритетом має стати розвиток розподіленого теплопостачання у Києві, і саме в цій частині план потребував доопрацювання.

Як розповіла депутатка Київради Людмила Ковалевська, план стійкості Києва оцінили у 61 млрд грн, однак більшість коштів ще шукають. Водночас депутат Андрій Вітренко наголосив, що перший етап плану не забезпечить 100% теплопостачання, як це було до війни.

Також зазначимо, що на початку березня Київ залишався єдиним містом, яке не подало план стійкості на наступний опалювальний сезон. Президент Зеленський наголошував, що за неякісну підготовку до зими буде персональна відповідальність мера Кличка.

Як писали Новини.LIVE, за час війни у Святошинському районі Києва пошкоджено 336 будинків. В місті триває відбудова пошкодженого житла і більшість об'єктів вже відновлено.

Також відомо, що у Святошинському районі налічується 463 укриття. До кінця 2026 року планують завершити будівництво ще трьох радіаційних укриттів.