Депутата Київської міськради судитимуть за хабар

Депутати Київської міськради. Фото ілюстративне: kyivcity.gov.ua

Депутата Київської міської ради підозрюють в одержанні 1,39 мільйона гривень хабаря. За цю суму він обіцяв надати громадянину керівну посаду на ринку. За вчинене посадовець відповість перед судом.

Про це у вівторок, 10 вересня, повідомили у САП.

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Скриншот повідомлення САП

Що відомо про правопорушення, якого припустився депутат

У період з лютого по березень 2023 року депутат Київської міської ради, який тоді обіймав посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, вимагав у громадянина неправомірну вигоду за призначення його на керівну посаду у КП "Житній ринок". Під час розмов фігурант неодноразово заявляв, що може вплинути на кадрову політику Департаменту благоустрою та Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, якому підпорядкований ринок.

За 30 тисяч доларів клієнт мав спочатку отримати посаду заступника директора ринку, а згодом — директора. Також, за даними САП, депутат обіцяв надавати підопічному підтримку на його новій посаді та регулювати деякі питання щодо ведення "в розумних межах незаконної діяльності".

Розмову з потенціальним керівником ринку депутат провів в одному з київських антикварних книжкових магазинів.

Про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою (частина четверта статті 368 Кримінального кодексу України) фігуранту повідомили 14 червня поточного року. Також підозру оголосили його помічнику та наближеній особі.