Депутата Киевского горсовета будут судить за взятку

Депутата Киевского горсовета будут судить за "продажу" должности директора рынка
Депутата Киевского городского совета подозревают в получении 1,39 миллиона гривен взятки. За эту сумму он обещал предоставить гражданину руководящий пост на рынке. За совершенное чиновник ответит перед судом.
Об этом во вторник, 10 сентября, сообщили в САП.
Что известно о правонарушении, допущенном депутатом
В период с февраля по март 2023 года депутат Киевского городского совета, который тогда занимал должность председателя постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, требовал у гражданина неправомерную выгоду за назначение на руководящую должность в КП "Житний рынок". В ходе разговора фигурант неоднократно заявлял, что может повлиять на кадровую политику Департамента благоустройства и Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА, которому подчинен рынок.
За 30 тысяч долларов клиент должен был сначала получить должность заместителя директора рынка, а впоследствии — директора. Также, по данным САП, депутат обещал оказывать подопечному поддержку на его новой должности и регулировать некоторые вопросы касательно ведения "в разумных пределах незаконной деятельности".
Разговор с потенциальным руководителем рынка депутат провел в одном из киевских антикварных книжных магазинов.
О подозрении в принятии предложения, обещании или получении неправомерной выгоды должностным лицом (часть четвертая статьи 368 Уголовного кодекса Украины) фигуранту сообщили 14 июня текущего года. Также подозрение было объявлено его помощнику и приближенному лицу.
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