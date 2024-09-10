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Депутата Киевского горсовета будут судить за "продажу" должности директора рынка

10 сентября 2024 23:50
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Депутата Киевского горсовета будут судить за взятку
Депутаты Киевского горсовета. Фото иллюстративное: kyivcity.gov.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Депутата Киевского городского совета подозревают в получении 1,39 миллиона гривен взятки. За эту сумму он обещал предоставить гражданину руководящий пост на рынке. За совершенное чиновник ответит перед судом.

Об этом во вторник, 10 сентября, сообщили в САП.

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Скриншот сообщения САП

Что известно о правонарушении, допущенном депутатом

В период с февраля по март 2023 года депутат Киевского городского совета, который тогда занимал должность председателя постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, требовал у гражданина неправомерную выгоду за назначение на руководящую должность в КП "Житний рынок". В ходе разговора фигурант неоднократно заявлял, что может повлиять на кадровую политику Департамента благоустройства и Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА, которому подчинен рынок.

За 30 тысяч долларов клиент должен был сначала получить должность заместителя директора рынка, а впоследствии — директора. Также, по данным САП, депутат обещал оказывать подопечному поддержку на его новой должности и регулировать некоторые вопросы касательно ведения "в разумных пределах незаконной деятельности".

Разговор с потенциальным руководителем рынка депутат провел в одном из киевских антикварных книжных магазинов.

О подозрении в принятии предложения, обещании или получении неправомерной выгоды должностным лицом (часть четвертая статьи 368 Уголовного кодекса Украины) фигуранту сообщили 14 июня текущего года. Также подозрение было объявлено его помощнику и приближенному лицу.

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