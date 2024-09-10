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У Києві на футбольному майданчику з дітьми вибухнула граната

10 вересня 2024 21:50
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Киеве на футбольной площадке с детьми взорвалась граната
Поліція на місці події. Фото: поліція Києва
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Солом'янському районі Києва на території футбольного майданчика вибухнула страйкбольна граната. Зазначається, що на ньому гралися діти.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 10 вересня.

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За наявними даними, на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехнічні фахівці та медичний персонал. На цей момент до медиків звернувся 17-річний хлопець, який перебував на стадіоні. У нього діагностували гостру стресову реакцію. Інших постраждалих немає. Правоохоронці продовжують встановлювати обставини події, а також шукають особу, яка застосувала вибуховий пристрій. 

Деталь гранати. Фото: поліція Києва
Деталь гранати. Фото: поліція Києва
Допис поліції Києва. Фото: скриншот
Допис поліції Києва. Фото: скриншот

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