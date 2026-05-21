Депутати звернулися до Кличка щодо структури тарифів на проїзд

Андрій Вітренко. Фото: sluga-narodu.com

Транспортну модель у Києві треба змінювати. Йдеться про перехід на інші принципи формування тарифу, які будуть набагато прозорішими й більш легко рахуватимуться. Наразі ж, аби побачити реальні цифри, подали офіційний депутатський запит до мера Віталія Кличка.

Про це в ефірі Новини.LIVE 20 травня повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко.

Депутатський запит до Кличка

"Ми подали депутатський запит, щоб нам пояснили структуру тарифу: хто його розробляв, які статистичні дані використовував. Починаючи від початку цього процесу, коли хтось сказав, до ухвалює рішення про підвищення тарифів, і до кінця цього процесу, коли вони оголосили цю "чудову" інформацію", — наголосив Вітренко.

Він зазначив, що депутати наполягатимуть на проведенні незалежного, прозорого аудиту "Київпастрансу" та "Київського метрополітену". Має бути представлення та громадське обговорення тарифу.

"Вимагатимемо виконання домовленості зі Світовим банком і з Європейським банком реконструкції розвитку щодо зміни принципів тарифної політики та застосування принципу тарифної транспортної роботи, як у всіх столицях Європи", — заявив очільник фракції "Слуга народу".

Також він додав, що підвищення тарифу має тягнути за собою покращення якості обслуговування, тобто, якщо рішення ухвалить, має змінитися не лише тариф, а й якість.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на керівника Громадської спілки "Асоціація перевізників Києва та Київщини" Ігоря Мойсеєнка повідомляв, що приватні перевізники поки що не обговорюють можливе підвищення вартості проїзду. Вони очікують, коли рішення щодо цін ухвалить міська рада. Йдеться про нові тарифи в муніципальному транспорті.

Також Новини.LIVE з посиланням на ГО "Пасажири Києва" писав, що проїзд у столиці може зрости в ціні вчетверо. Подорожчання очікується з 15 липня. Щоправда, міська влада ще не ухвалила остаточне рішення щодо нових тарифів.