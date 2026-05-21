Депутаты обратились к Кличко относительно структуры тарифов на проезд

Депутаты обратились к Кличко относительно структуры тарифов на проезд

Дата публикации 21 мая 2026 00:21
Андрей Витренко. Фото: sluga-narodu.com

Транспортную модель в Киеве надо менять. Речь идет о переходе на другие принципы формирования тарифа, которые будут гораздо более прозрачными и более легко считаться. Сейчас же, чтобы увидеть реальные цифры, подали официальный депутатский запрос к мэру Виталию Кличко.

Об этом в эфире Новини.LIVE 20 мая сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

Депутатский запрос к Кличко

"Мы подали депутатский запрос, чтобы нам объяснили структуру тарифа: кто его разрабатывал, какие статистические данные использовал. Начиная от начала этого процесса, когда кто-то сказал, что принимает решение о повышении тарифов, и до конца этого процесса, когда они объявили эту "замечательную" информацию", — подчеркнул Витренко.

Он отметил, что депутаты будут настаивать на проведении независимого, прозрачного аудита "Киевпастранса" и "Киевского метрополитена". Должно быть представление и общественное обсуждение тарифа.

"Будем требовать выполнения договоренности со Всемирным банком и с Европейским банком реконструкции развития по изменению принципов тарифной политики и применения принципа тарифной транспортной работы, как во всех столицах Европы" — заявил глава фракции "Слуга народа".

Также он добавил, что повышение тарифа должно влечь за собой улучшение качества обслуживания, то есть, если решение примут, должен измениться не только тариф, но и качество.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на руководителя Общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевщины" Игоря Моисеенко сообщал, что частные перевозчики пока не обсуждают возможное повышение стоимости проезда. Они ожидают, когда решение по ценам примет городской совет. Речь идет о новых тарифах в муниципальном транспорте.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ОО "Пассажиры Киева" писал, что проезд в столице может вырасти в цене вчетверо. Подорожание ожидается с 15 июля. Правда, городские власти еще не приняли окончательное решение относительно новых тарифов.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
