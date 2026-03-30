Вітренко сумнівається у прозорості закупівель когенераційних установок

Прозорість закупівель когенераційних установок для Києва — під сумнівом. Пристрої, імовірно, закупили у фіктивної фірми. Директор зазначеної компанії наразі не проживає в Україні.

Про це в ефірі "Київського часу" 25 березня повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, передає Новини.LIVE.

Що відомо про закупівлі когенераційних установок

За словами Вітренка, когенераційні установки закупили у словацької фірми, яка раніше їх придбала в Австрії.

"Фірма була зареєстрована за адресою масової реєстрації підприємств, де фіктивні підприємства використовуються. А директором і відповідальною особою в усіх установчих документах була зазначена громадянка України, яка пів року тому переїхала з Ужгорода до Словаччини", — зазначив нардеп.

Також він додав, що директорка фірми раніше працювала в ресторані.

Читайте також:

Новини.LIVE з посиланням на Андрія Вітренка повідомляв, що "Київтеплоенерго" вимагає додаткового фінансування. Підприємство хоче отримати гроші, попри те, що після опалювального сезону має понад 11 мільярдів гривень. До того ж майже два мільярди гривень залишилося з минулого року.

Також Новини.LIVE з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка пояснював, як діяти, якщо опалення немає, а платіжки за тепло надходять. Варто звернутися зі скаргою до постачальника послуги. Іноді справа може дійти навіть до суду.