Вітренко сумнівається у прозорості закупівель когенераційних установок
Прозорість закупівель когенераційних установок для Києва — під сумнівом. Пристрої, імовірно, закупили у фіктивної фірми. Директор зазначеної компанії наразі не проживає в Україні.
Про це в ефірі "Київського часу" 25 березня повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, передає Новини.LIVE.
Що відомо про закупівлі когенераційних установок
За словами Вітренка, когенераційні установки закупили у словацької фірми, яка раніше їх придбала в Австрії.
"Фірма була зареєстрована за адресою масової реєстрації підприємств, де фіктивні підприємства використовуються. А директором і відповідальною особою в усіх установчих документах була зазначена громадянка України, яка пів року тому переїхала з Ужгорода до Словаччини", — зазначив нардеп.
Також він додав, що директорка фірми раніше працювала в ресторані.
