Депутатка Київради заявила про можливе відселення людей у Києві

Депутатка Київради заявила про можливе відселення людей у Києві

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 10:17
Депутатка заявила, що у Києві можливе відселення людей
Люди гріються та заряджають телефони у "Пункті незламності". Фото: ДСНС/Telegram

Депутатка Київради Марина Порошенко заявила, що з деяких будинків Києва, можливо, доведеться відселяти людей. Мовиться про будинки, що знаходяться у критичному стані — там важко відновити світло та тепло.

Про це Марина Порошенко сказала у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

Читайте також:

Депутатка Київради про можливе відселення у Києві

Депутатка Київради зазначила, що питання відселення мешканців постане, якщо найближчим часом не вдасться покращити ситуацію у будинках, що знаходяться в критичному стані.

Водночас Порошенко наголосила, що комунальники зараз роблять усе можливе, щоб уникнути такого сценарію та відновити тепло.

"Є певна кількість будівель, яка дійсно в більш критичному стані, де важко відновити тепло та електропостачання. І якщо це не відбудеться найближчим часом, то тоді постане питання про відселення таких будівель.

Але ми сподіваємося, ми не втрачаємо віри в наші комунальні служби, в наших фахівців, які зроблять все необхідне для того, щоб це ліквідувати й люди залишилися у своїх оселях.

Нам сьогодні озвучували й кількість таких будинків, і ті терміни, в які збираються відновлювати тепло й електропостачання. Я навмисне не буду говорити ці цифри, тому що це закрита інформація. І єдине, що можу сказати, що дійсно робиться все необхідне для того, щоб ліквідувати наслідки таких обстрілів", — пояснила депутатка.

Нещодавно стало відомо, що люди зможуть ходити до "Пунктів незламності" під час комендантської години — уряд змінює правила.

Раніше прем'єрка Юлія Свириденко анонсувала посилення захисту енергосистеми України.

Київ Марина Порошенко обстріли Київрада війна в Україні відключення світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
