Депутат заявила, что в Киеве возможно отселение людей

Люди греются и заряжают телефоны в "Пункте несокрушимости". Фото: ГСЧС/Telegram

Депутат Киевсовета Марина Порошенко заявила, что из некоторых домов Киева, возможно, придется отселять людей. Речь идет о домах, находящихся в критическом состоянии — там трудно восстановить свет и тепло.

Об этом Марина Порошенко сказала в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

Депутат Киевсовета о возможном отселении в Киеве

Депутат Киевсовета отметила, что вопрос отселения жителей встанет, если в ближайшее время не удастся улучшить ситуацию в домах, находящихся в критическом состоянии.

В то же время Порошенко отметила, что коммунальщики сейчас делают все возможное, чтобы избежать такого сценария и восстановить тепло.

"Есть определенное количество зданий, которые действительно в более критическом состоянии, где трудно восстановить тепло и электроснабжение. И если это не произойдет в ближайшее время, то тогда встанет вопрос об отселении таких зданий.

Но мы надеемся, мы не теряем веры в наши коммунальные службы, в наших специалистов, которые сделают все необходимое для того, чтобы это ликвидировать и люди остались в своих домах.

Нам сегодня озвучивали и количество таких домов, и те сроки, в которые собираются восстанавливать тепло и электроснабжение. Я умышленно не буду говорить эти цифры, потому что это закрытая информация. И единственное, что могу сказать, что действительно делается все необходимое для того, чтобы ликвидировать последствия таких обстрелов", — объяснила депутат.

Недавно стало известно, что люди смогут ходить в "Пункты несокрушимости" во время комендантского часа — правительство меняет правила.

Ранее премьер Юлия Свириденко анонсировала усиление защиты энергосистемы Украины.