Стан енергетики у Києві - дані Коваленка

Сергій Коваленко. Фото: Facebook Сергія Коваленко

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що ситуація з електропостачанням у Києві після останнього масованого обстрілу ускладнилася однаково як на правому, так і на лівому березі столиці. За його словами, наразі неможливо визначити, де саме стабілізація відбувається складніше, адже всі пошкоджені енергетичні об’єкти взаємопов’язані між собою.

Про це він повідомив в інтервʼю РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Стан енергетики у Києві

Коваленко зазначив, що енергетики очікують на відновлення інфраструктури та працюють у надзвичайно важких умовах. Аварійні бригади працюють цілодобово — по 12–16 годин на морозі та сильному вітрі. Він підкреслив, що саме ці люди фактично тримають місто в робочому стані, забезпечуючи його базове функціонування.

Коментуючи заяву президента про запровадження надзвичайної ситуації в енергетиці, керівник Yasno наголосив, що ключовим елементом цього рішення є створення координаційного штабу. На його думку, головним викликом для енергосистеми, яка є надзвичайно складною, залишається синхронізація дій між усіма учасниками процесу.

За словами Коваленка, перше засідання штабу відбулося вже наступного дня після оголошення, і він очікує від його роботи не стільки радикальних змін, скільки покращення координації та швидкості ухвалення рішень. Саме оперативність, на його переконання, може суттєво вплинути на стабілізацію ситуації з електропостачанням у столиці.

Водночас, попри складну ситуацію в енергетиці, більшість супермаркетів у Києві продовжують працювати. Хоча ритейлери повідомляють про локальні труднощі, повного закриття торговельних мереж не відбулося.

Нагадаємо, що до цього стало відомо, що премʼєрка Юлія Свириденко анонсувала посилення захисту енергосистеми та розкрила, як планують це зробити.

Також у ДТЕК дали пояснення, чому у Києві немає світла по 12 годин.