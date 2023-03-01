У Києві перейменували музей Пушкіна: що відомо

Музей Пушкіна отримав нову назву

Гендиректорка Музею історії Києва Діана Попова звернулася до адміністрації з пропозицією перейменувати філії установи. Йдеться, зокрема, про Київський музей імені Олександра Пушкіна.

Про це в середу, 1 березня, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Подробиці

Як зазначається у повідомленні, генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова звернулася до КМВА з пропозицією перейменувати дві філії установи. Ініціативу підтримала громада столиці.

Відтепер "Київський музей Пушкіна" називатиметься "Садиба на Кудрявці".

Окрім Музею Пушкіна, назву також змінить "Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва". Тепер він називатиметься просто "Музейно-виставковим центром".

Відповідне рішення вже підписав голова КДВА Сергій Попко.

Нагадаємо, 8 лютого, Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чкалову.

Також у Чернівцях раніше демонтували останній пам'ятник Пушкіну.