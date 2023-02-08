Завтра у столиці демонтують ще один пам'ятник

У Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чкалову. Крім того, планують "знести" пам'ятник Ватутіну.

Про це повідомляє КМДА.

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"Демонтаж пам’ятника здійснили силами КП УЗН Шевченківського району. Для виконання роботи була залучена бригада з п’яти людей, автомобіль з краном-маніпулятором та вантажівка", — йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням Київської міської ради, після демонтажу його перенесуть до Музею авіації України імені О. К. Антонова.

Уже завтра у столиці планують демонтувати пам'ятник радянському воєначальнику Ватутіну.

Нагадаємо, вчора Мінкульт дав погодження на демонтаж пам’ятників Миколі Ватутіна та Валерію Чкалову в Києві.

Також ми писали, що з центрального проспекту у Дніпрі прибрали пам'ятник російському науковцю Ломоносову.

Додамо, у Чернівцях демонтували останній пам'ятник Пушкіну.