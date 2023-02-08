У Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чкалову: що з ним робитимуть
У Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чкалову. Крім того, планують "знести" пам'ятник Ватутіну.
Про це повідомляє КМДА.
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"Демонтаж пам’ятника здійснили силами КП УЗН Шевченківського району. Для виконання роботи була залучена бригада з п’яти людей, автомобіль з краном-маніпулятором та вантажівка", — йдеться у повідомленні.
Згідно з рішенням Київської міської ради, після демонтажу його перенесуть до Музею авіації України імені О. К. Антонова.
Уже завтра у столиці планують демонтувати пам'ятник радянському воєначальнику Ватутіну.
Нагадаємо, вчора Мінкульт дав погодження на демонтаж пам’ятників Миколі Ватутіна та Валерію Чкалову в Києві.
Також ми писали, що з центрального проспекту у Дніпрі прибрали пам'ятник російському науковцю Ломоносову.
Додамо, у Чернівцях демонтували останній пам'ятник Пушкіну.