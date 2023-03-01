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Дерусификация продолжается: власти Киева убрали Пушкина из названия музея

1 марта 2023 18:43
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Киеве переименовали музей Пушкина: что известно
Музей Пушкина получил новое название
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Гендиректор Музея истории Киева Диана Попова обратилась в администрацию с предложением переименовать филиалы учреждения. Речь идет, в частности, о Киевском музее имени Александра Пушкина.

Об этом в среду, 1 марта, сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

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Подробности

Как отмечается в сообщении, генеральный директор Музея истории Киева Диана Попова обратилась в КМВА с предложением переименовать два филиала учреждения. Инициативу поддержало общество столицы.

Теперь "Киевский музей Пушкина" будет называться "Усадьба на Кудрявке".

Кроме Музея Пушкина название также изменит "Музейно-выставочный центр современного искусства". Теперь он будет называться просто "Музейно-выставочным центром".

Соответствующее решение уже подписал глава КГВА Сергей Попко.

Напомним, 8 февраля в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Чкалову. 

Также в Черновцах ранее был демонтирован последний памятник Пушкину.

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