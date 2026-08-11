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Головна Київ Десять тисяч доларів за інвалідність: у Києві затримали члена ВЛК

Десять тисяч доларів за інвалідність: у Києві затримали члена ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 12:53
У Києві затримали члена ВЛК за оформлення фіктивних інвалідностей чоловікам
Затримання фігурантів справи. Фото: Нацполіція України

У столиці правоохоронці зупинили діяльність підпільної групи, яка допомагала чоловікам уникати мобілізації через підробку медичних документів. Організатором корупційної схеми виявився один із керівників ВЛК. Ділки вигадували своїм клієнтам важкі хвороби, щоб повністю звільнити їх від військової служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію України.

Гроші в коробках для тортів

Учасники схеми знаходили військовозобов'язаних чоловіків і пропонували їм швидко отримати документи про непридатність до служби. Для цього клієнтам без жодних медичних підстав оформлювали тривале перебування у стаціонарних відділеннях лікарень.

Десять тисяч доларів за інвалідність: у Києві затримали члена ВЛК - фото 1
Слідчі дії у медустанові. Фото: Нацполіція України

"Вартість такого пакета "послуг" становила від 6000 до 10 000 доларів з особи. Конверти з готівкою учасники групи вкладали в коробки з тортами або ховали серед букетів квітів, які передавали лікарям як вдячність", — розповіли в поліції.

Після передачі грошей лікарі штампували необхідні папери для швидкого отримання групи інвалідності.

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Затримання фігурантів справи. Фото: Нацполіція України

Наразі правоохоронці встановили вже 50 чоловіків, які скористалися незаконними послугами для виїзду за кордон або уникнення призову.

Десять тисяч доларів за інвалідність: у Києві затримали члена ВЛК - фото 3
Вилучені гроші. Фото: Нацполіція України

Як писали Новини.LIVE раніше, Офіс Генерального прокурора повідомив про оголошення підозри та арешт організатора великої фейкової фінансової платформи Money 24/7. Шахраї під виглядом обміну криптовалюти привласнили мільйони гривень готівки у семи регіонах країни.

Також ми повідомляли, що співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками та Нацполіцією ліквідували масштабну схему вивезення чоловіків за межі України. За свої послуги організатори схеми вимагали від 9 до 14 тисяч доларів США з однієї особи.

інвалідність ВЛК Нацполіція затримання
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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