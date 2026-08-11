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Главная Киев Десять тысяч долларов за инвалидность: в Киеве задержали члена ВЛК

Десять тысяч долларов за инвалидность: в Киеве задержали члена ВЛК

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 12:53
В Киеве задержали члена ВЛК за оформление фиктивных инвалидностей мужчинам
Задержание фигурантов дела. Фото: Нацполиция Украины

В столице правоохранители пресекли деятельность подпольной группы, которая помогала мужчинам уклоняться от мобилизации путем подделки медицинских документов. Организатором коррупционной схемы оказался один из руководителей ВЛК. Дельцы выдумывали своим клиентам тяжелые заболевания, чтобы полностью освободить их от военной службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Деньги в коробках для тортов

Участники схемы находили военнообязанных мужчин и предлагали им быстро получить документы о негодности к службе. Для этого клиентам без каких-либо медицинских оснований оформляли длительное пребывание в стационарных отделениях больниц.

Десять тысяч долларов за инвалидность: в Киеве задержали члена ВЛК - фото 1
Следственные действия в медучреждении. Фото: Нацполиция Украины

"Стоимость такого пакета услуг составляла от 6000 до 10 000 долларов с человека. Конверты с наличными участники группы вкладывали в коробки с тортами или прятали среди букетов цветов, которые передавали врачам в знак благодарности", — рассказали в полиции.

После передачи денег врачи оформляли необходимые документы для быстрого получения группы инвалидности.

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Задержание фигурантов дела. Фото: Нацполиция Украины

На данный момент правоохранители установили личности уже 50 мужчин, которые воспользовались незаконными услугами для выезда за границу или уклонения от призыва.

Десять тысяч долларов за инвалидность: в Киеве задержали члена ВЛК - фото 3
Изъятые деньги. Фото: Нацполиция Украины

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Офис Генерального прокурора сообщил о предъявлении подозрения и аресте организатора крупной фиктивной финансовой платформы Money 24/7. Мошенники под видом обмена криптовалюты присвоили миллионы гривен наличными в семи регионах страны.

Также мы сообщали, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и Нацполицией ликвидировали масштабную схему вывоза мужчин за пределы Украины. За свои услуги организаторы схемы вымогали от 9 до 14 тысяч долларов США с одного человека.

инвалидность ВВК Нацполиция задержание
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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