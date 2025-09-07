Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Десятки зруйнованих осель — які наслідки обстрілу Києва

Десятки зруйнованих осель — які наслідки обстрілу Києва

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 15:17
Обстріл Києва 7 вересня — у КМВА повідомили про наслідки — фото
Зруйнована багатоповерхівка у Києві. Фото: t.me/tkachenkotymur

Російська атака на Київ 7 вересня зруйнувала десятки квартир і забрала життя двох людей, серед яких дитина. На місці працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери, щоб допомогти постраждалим.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Як наслідки російської атаки на Київ 7 вересня

За попередніми даними, пошкоджено 12 житлових будинків. Відновлення потребують 64 квартири, ще 17 осель зруйновані повністю. У результаті обстрілу необхідна заміна 746 вікон, з яких 134 вже закриті матеріалами для тимчасового захисту. Крім того, постраждали п'ять закладів освіти.

Наслідки обстрілу Києва 7 вересня - фото
ДСНС ліквідують наслідки ворожого обстрілу. Фото: t.me/tkachenkotymur

На місці працюють понад 90 рятувальників, 160 поліцейських та більше 200 комунальників. Відбувається вивезення будівельного сміття, закриття вікон та надання необхідної допомоги постраждалим.

Наслідки обстрілу Києва 7 вересня - фото
Бійці ДСНС. Фото: t.me/tkachenkotymur

До роботи долучилися волонтерські організації та благодійні фонди, які організували пункти харчування, психологічну підтримку та консультації.

За перші години після атаки по допомогу звернулися понад 100 мешканців району. В рамках міської програми вже надійшло 95 заявок на одноразову допомогу у розмірі 10 тис. грн та 5 заявок на виплату 40 тис. грн. Фахівці збирають необхідні документи, щоб забезпечити швидкі виплати.

Наслідки обстрілу Києва 7 вересня - фото
Мешканця столиці надають допомогу після обстрілу. Фото: t.me/tkachenkotymur

"Кияни, дуже важливо, щоб ми були і в плані знання, і в плані документів захищеними у разі атак. Закликаю реагувати на повітряні тривоги. У нас багато постраждалих — молоді люди. Важливо більш серйозно ставитись до загрози, російський терор реально вбивчий", — звернувся до мешканців Ткаченко.

Раніше очільник КМВА повідомив, що внаслідок російського удару у Святошинському районі загинула жінка та тримісячний хлопчик.

Також повідомлялося про третю загиблу людину, однак у КМВА спростували інформацію про збільшення кількості загиблих.

Київ обстріли війна в Україні Тимур Ткаченко КМВА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації