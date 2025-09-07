Обстріл Києва 7 вересня — у КМВА повідомили про наслідки — фото

Десятки зруйнованих осель — які наслідки обстрілу Києва
Російська атака на Київ 7 вересня зруйнувала десятки квартир і забрала життя двох людей, серед яких дитина. На місці працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери, щоб допомогти постраждалим.
Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram.
Як наслідки російської атаки на Київ 7 вересня
За попередніми даними, пошкоджено 12 житлових будинків. Відновлення потребують 64 квартири, ще 17 осель зруйновані повністю. У результаті обстрілу необхідна заміна 746 вікон, з яких 134 вже закриті матеріалами для тимчасового захисту. Крім того, постраждали п'ять закладів освіти.
На місці працюють понад 90 рятувальників, 160 поліцейських та більше 200 комунальників. Відбувається вивезення будівельного сміття, закриття вікон та надання необхідної допомоги постраждалим.
До роботи долучилися волонтерські організації та благодійні фонди, які організували пункти харчування, психологічну підтримку та консультації.
За перші години після атаки по допомогу звернулися понад 100 мешканців району. В рамках міської програми вже надійшло 95 заявок на одноразову допомогу у розмірі 10 тис. грн та 5 заявок на виплату 40 тис. грн. Фахівці збирають необхідні документи, щоб забезпечити швидкі виплати.
"Кияни, дуже важливо, щоб ми були і в плані знання, і в плані документів захищеними у разі атак. Закликаю реагувати на повітряні тривоги. У нас багато постраждалих — молоді люди. Важливо більш серйозно ставитись до загрози, російський терор реально вбивчий", — звернувся до мешканців Ткаченко.
Раніше очільник КМВА повідомив, що внаслідок російського удару у Святошинському районі загинула жінка та тримісячний хлопчик.
Також повідомлялося про третю загиблу людину, однак у КМВА спростували інформацію про збільшення кількості загиблих.
