Обстріл Києва 7 вересня — у КМВА повідомили про наслідки — фото

Зруйнована багатоповерхівка у Києві. Фото: t.me/tkachenkotymur

Російська атака на Київ 7 вересня зруйнувала десятки квартир і забрала життя двох людей, серед яких дитина. На місці працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери, щоб допомогти постраждалим.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Як наслідки російської атаки на Київ 7 вересня

За попередніми даними, пошкоджено 12 житлових будинків. Відновлення потребують 64 квартири, ще 17 осель зруйновані повністю. У результаті обстрілу необхідна заміна 746 вікон, з яких 134 вже закриті матеріалами для тимчасового захисту. Крім того, постраждали п'ять закладів освіти.

ДСНС ліквідують наслідки ворожого обстрілу. Фото: t.me/tkachenkotymur

На місці працюють понад 90 рятувальників, 160 поліцейських та більше 200 комунальників. Відбувається вивезення будівельного сміття, закриття вікон та надання необхідної допомоги постраждалим.

Бійці ДСНС. Фото: t.me/tkachenkotymur

До роботи долучилися волонтерські організації та благодійні фонди, які організували пункти харчування, психологічну підтримку та консультації.

За перші години після атаки по допомогу звернулися понад 100 мешканців району. В рамках міської програми вже надійшло 95 заявок на одноразову допомогу у розмірі 10 тис. грн та 5 заявок на виплату 40 тис. грн. Фахівці збирають необхідні документи, щоб забезпечити швидкі виплати.

Мешканця столиці надають допомогу після обстрілу. Фото: t.me/tkachenkotymur

"Кияни, дуже важливо, щоб ми були і в плані знання, і в плані документів захищеними у разі атак. Закликаю реагувати на повітряні тривоги. У нас багато постраждалих — молоді люди. Важливо більш серйозно ставитись до загрози, російський терор реально вбивчий", — звернувся до мешканців Ткаченко.

Раніше очільник КМВА повідомив, що внаслідок російського удару у Святошинському районі загинула жінка та тримісячний хлопчик.

Також повідомлялося про третю загиблу людину, однак у КМВА спростували інформацію про збільшення кількості загиблих.