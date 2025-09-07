Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Десятки разрушенных домов — каковы последствия обстрела Киева

Десятки разрушенных домов — каковы последствия обстрела Киева

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 15:17
Обстрел Киева 7 сентября — в КГВА сообщили о последствиях — фото
Разрушенная многоэтажка в Киеве. Фото: t.me/tkachenkotymur

Российская атака на Киев 7 сентября разрушила десятки квартир и унесла жизни двух человек, среди которых ребенок. На месте работают спасатели, коммунальные службы и волонтеры, чтобы помочь пострадавшим.

Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Как последствия российской атаки на Киев 7 сентября

По предварительным данным, повреждены 12 жилых домов. В восстановлении нуждаются 64 квартиры, еще 17 домов разрушены полностью. В результате обстрела необходима замена 746 окон, из которых 134 уже закрыты материалами для временной защиты. Кроме того, пострадали пять учебных заведений.

Наслідки обстрілу Києва 7 вересня - фото
ГСЧС ликвидируют последствия вражеского обстрела. Фото: t.me/tkachenkotymur

На месте работают более 90 спасателей, 160 полицейских и более 200 коммунальщиков. Происходит вывоз строительного мусора, закрытие окон и оказание необходимой помощи пострадавшим.

Наслідки обстрілу Києва 7 вересня - фото
Бойцы ГСЧС. Фото: t.me/tkachenkotymur

К работе присоединились волонтерские организации и благотворительные фонды, которые организовали пункты питания, психологическую поддержку и консультации.

За первые часы после атаки за помощью обратились более 100 жителей района. В рамках городской программы уже поступило 95 заявок на единовременную помощь в размере 10 тыс. грн и 5 заявок на выплату 40 тыс. грн. Специалисты собирают необходимые документы, чтобы обеспечить быстрые выплаты.

Наслідки обстрілу Києва 7 вересня - фото
Жителю столицы оказывают помощь после обстрела. Фото: t.me/tkachenkotymur

"Киевляне, очень важно, чтобы мы были и в плане знания, и в плане документов защищенными в случае атак. Призываю реагировать на воздушные тревоги. У нас много пострадавших — молодые люди. Важно более серьезно относиться к угрозе, российский террор реально убийственный", — обратился к жителям Ткаченко.

Ранее глава КГВА сообщил, что в результате российского удара в Святошинском районе погибла женщина и трехмесячный мальчик.

Также сообщалось о третьем погибшем человеке, однако в КГВА опровергли информацию об увеличении количества погибших.

Киев обстрелы война в Украине Тимур Ткаченко КМВА
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации