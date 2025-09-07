Обстрел Киева 7 сентября — в КГВА сообщили о последствиях — фото

Разрушенная многоэтажка в Киеве. Фото: t.me/tkachenkotymur

Российская атака на Киев 7 сентября разрушила десятки квартир и унесла жизни двух человек, среди которых ребенок. На месте работают спасатели, коммунальные службы и волонтеры, чтобы помочь пострадавшим.

Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко в Telegram.

По предварительным данным, повреждены 12 жилых домов. В восстановлении нуждаются 64 квартиры, еще 17 домов разрушены полностью. В результате обстрела необходима замена 746 окон, из которых 134 уже закрыты материалами для временной защиты. Кроме того, пострадали пять учебных заведений.

ГСЧС ликвидируют последствия вражеского обстрела. Фото: t.me/tkachenkotymur

На месте работают более 90 спасателей, 160 полицейских и более 200 коммунальщиков. Происходит вывоз строительного мусора, закрытие окон и оказание необходимой помощи пострадавшим.

Бойцы ГСЧС. Фото: t.me/tkachenkotymur

К работе присоединились волонтерские организации и благотворительные фонды, которые организовали пункты питания, психологическую поддержку и консультации.

За первые часы после атаки за помощью обратились более 100 жителей района. В рамках городской программы уже поступило 95 заявок на единовременную помощь в размере 10 тыс. грн и 5 заявок на выплату 40 тыс. грн. Специалисты собирают необходимые документы, чтобы обеспечить быстрые выплаты.

Жителю столицы оказывают помощь после обстрела. Фото: t.me/tkachenkotymur

"Киевляне, очень важно, чтобы мы были и в плане знания, и в плане документов защищенными в случае атак. Призываю реагировать на воздушные тревоги. У нас много пострадавших — молодые люди. Важно более серьезно относиться к угрозе, российский террор реально убийственный", — обратился к жителям Ткаченко.

Ранее глава КГВА сообщил, что в результате российского удара в Святошинском районе погибла женщина и трехмесячный мальчик.

Также сообщалось о третьем погибшем человеке, однако в КГВА опровергли информацию об увеличении количества погибших.