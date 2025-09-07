Обстріл Києва 7 вересня — скільки загиблих та постраждалих — фото

Зруйнована атакою багатоповерхівка. Фото: ДСНС

Масована російська атака у ніч на 7 вересня призвела до масштабних руйнувань у Києві. Зафіксовано понад 10 локацій з пошкодженнями, зокрема — прямі влучання у житлові багатоповерхівки в Святошинському та Дарницькому районах.

Про це повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Києві 7 вересня

Як стало відомо, у 16-поверховому будинку в Святошинському районі зруйновані верхні поверхи, в іншій дев'ятиповерхівці — часткове руйнування з четвертого по восьмий поверх. Саме тут загинули мати та її тримісячний син, ще дев'ятеро людей рятувальники змогли витягти з-під завалів.

Місце влучання у Святошинському районі. Фото: ДСНС

У третій дев'ятиповерхівці пошкоджено третій поверх. У районі також спалахнули пожежі автомобілів та дах дитячого садочка, які оперативно ліквідували.

У Дарницькому районі дрон влучив у чотириповерховий житловий будинок, частково зруйновані третій та четвертий поверхи, відомо щонайменше про двох постраждалих.

Мешканці зруйнованого будинку. Фото: ДСНС

У Печерському районі сталася пожежа у будівлі Уряду, а в Голосіївському зафіксовані локальні пошкодження — вибиті вікна та уламки на відкритій місцевості.

Станом на 10:00 загалом по Києву підтверджено інформацію про двох загиблих та 20 поранених.

Ліквідація наслідків удару по багатоповерхівці. Фото: ДСНС

Для допомоги постраждалим у Святошинському районі розгорнули два штаби — на вул. Жмеринській, 34 (школа №253) та вул. Литвиненко-Вольгемут, 2 (школа №131). У Дарницькому районі мобільний штаб працює за адресою вул. Ялтинська, 24/23.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко показала наслідки влучання уламків БпЛА у будівлю Кабміну.

А також президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ та закликав світ посилити тиск на країну-агресорку.