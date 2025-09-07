Обстріл Києва 7 вересня — скільки загиблих та постраждалих — фото

Масований удар по Києву — загинули мати та її тримісячний син
Масована російська атака у ніч на 7 вересня призвела до масштабних руйнувань у Києві. Зафіксовано понад 10 локацій з пошкодженнями, зокрема — прямі влучання у житлові багатоповерхівки в Святошинському та Дарницькому районах.
Про це повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram.
Наслідки обстрілу Києві 7 вересня
Як стало відомо, у 16-поверховому будинку в Святошинському районі зруйновані верхні поверхи, в іншій дев'ятиповерхівці — часткове руйнування з четвертого по восьмий поверх. Саме тут загинули мати та її тримісячний син, ще дев'ятеро людей рятувальники змогли витягти з-під завалів.
У третій дев'ятиповерхівці пошкоджено третій поверх. У районі також спалахнули пожежі автомобілів та дах дитячого садочка, які оперативно ліквідували.
У Дарницькому районі дрон влучив у чотириповерховий житловий будинок, частково зруйновані третій та четвертий поверхи, відомо щонайменше про двох постраждалих.
У Печерському районі сталася пожежа у будівлі Уряду, а в Голосіївському зафіксовані локальні пошкодження — вибиті вікна та уламки на відкритій місцевості.
Станом на 10:00 загалом по Києву підтверджено інформацію про двох загиблих та 20 поранених.
Для допомоги постраждалим у Святошинському районі розгорнули два штаби — на вул. Жмеринській, 34 (школа №253) та вул. Литвиненко-Вольгемут, 2 (школа №131). У Дарницькому районі мобільний штаб працює за адресою вул. Ялтинська, 24/23.
Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко показала наслідки влучання уламків БпЛА у будівлю Кабміну.
А також президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ та закликав світ посилити тиск на країну-агресорку.
Читайте Новини.LIVE!