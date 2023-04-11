​​​​​​​Деталі про пожежу на Хрещатику: фото з місця інциденту

Пожежа у центрі столиці / Фото: Новини.LIVE, Ольга Кононенко

На вулиці Хрещатик у Києві загорілася будівля університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Рятувальники швидко ліквідували займання, ніхто не постраждав.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE з місця інциденту.

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Ліквідація пожежі на Хрещатику

У Службі порятунку 101 зазначили, що інформацію про пожежу на головній вулиці Києва отримали о 9:41.

Уже о 10:15 рятувальники повністю ліквідували пожежу, яка встигла охопити площу у розмірі 10 квадратних метрів.

За попередніми даними ніхто не постраждав.

Причина займання

Кореспондентка Новини.LIVE отримала першу неофіційну інформацію про причини пожежі на Хрещатику.

Одна із студенток, яка в момент займання перебувала в корпусі університету імені Карпенка-Карого, зазначила, що причиною могло стати загоряння електропроводки.

Фото з місця інциденту

Фотокореспондент Новини.LIVE зафільмував деталі операції у центрі української столиці.













Пожежа на Хрещатику 1 / 7

Нагадаємо, раніше про пожежу на Хрещатику повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.