​​​Детали о пожаре на Крещатике: фото с места инцидента

Пожар в центре столицы / Фото: Новини.LIVE, Ольга Кононенко

На улице Крещатик в Киеве загорелось здание университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Спасатели быстро ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

Об этом сообщил корреспондент Новости.LIVE с места инцидента.

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Ликвидация пожара на Крещатике

В Службе спасения №101 отметили, что информацию о пожаре на главной улице Киева получили в 9:41.

Уже в 10:15 спасатели полностью ликвидировали пожар, успевший охватить площадь в размере 10 квадратных метров.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Причина возгорания

Корреспондент Новини.LIVE получила первую неофициальную информацию о причинах пожара на Крещатике.

Одна из студенток, которая на момент возгорания находилась в корпусе университета имени Карпенко-Карого, отметила, что причиной могло стать возгорание электропроводки.

Фото с места инцидента

Фотокорреспондент Новини.LIVE запечатлел детали операции в центре украинской столицы.













Пожар на Крещатике 1/7 _ 7

Напомним, ранее о пожаре на Крещатике сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.