Детали о пожаре на Крещатике: фото с места инцидента
На улице Крещатик в Киеве загорелось здание университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Спасатели быстро ликвидировали возгорание, никто не пострадал.
Об этом сообщил корреспондент Новости.LIVE с места инцидента.
Ликвидация пожара на Крещатике
В Службе спасения №101 отметили, что информацию о пожаре на главной улице Киева получили в 9:41.
Уже в 10:15 спасатели полностью ликвидировали пожар, успевший охватить площадь в размере 10 квадратных метров.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Причина возгорания
Корреспондент Новини.LIVE получила первую неофициальную информацию о причинах пожара на Крещатике.
Одна из студенток, которая на момент возгорания находилась в корпусе университета имени Карпенко-Карого, отметила, что причиной могло стать возгорание электропроводки.
Фото с места инцидента
Фотокорреспондент Новини.LIVE запечатлел детали операции в центре украинской столицы.
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Пожар на Крещатике
Напомним, ранее о пожаре на Крещатике сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.