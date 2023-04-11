На Хрещатику горить університет Карпенка-Карого: Кличко повідомив деталі
У центрі Києва, на Хрещатику сталася пожежа. Загорівся один із корпусів університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.
Пожежа в центрі Києва
У центральній частині української столиці зайнялася пожежа.
Горить на головній вулиці Києва, Хрещатику.
Рятувальні підрозділи відразу ж прибули на місце інциденту і почали процес ліквідації загоряння.
Деталі інциденту
Київський міський голова Віталій Кличко уточнив, що пожежа сталася на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.
"Локалізація пожежі на площі 10 квадратних метрів на Хрещатику. Рятувальні підрозділи продовжують працювати над ліквідацією загоряння", — зазначив Кличко.
Нагадаємо, що увечері 9 квітня в Обухівському районі Київської області спалахнула пожежа у житловому будинку.
За попередніми даними, спочатку пролунав вибух, а пожежа могла виникнути через побутові обставини.