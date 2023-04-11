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На Хрещатику горить університет Карпенка-Карого: Кличко повідомив деталі

11 квітня 2023 10:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Хрещатику горить університет Карпенка-Карого: Кличко повідомив деталі
Міський голова Києва Віталій Кличко / Фото: kyiv.klichko.org
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У центрі Києва, на Хрещатику сталася пожежа. Загорівся один із корпусів університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

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Пожежа в центрі Києва

У центральній частині української столиці зайнялася пожежа.

Горить на головній вулиці Києва, Хрещатику.

Рятувальні підрозділи відразу ж прибули на місце інциденту і почали процес ліквідації загоряння.

Деталі інциденту

Київський міський голова Віталій Кличко уточнив, що пожежа сталася на третьому поверсі чотириповерхового  навчального корпусу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

"Локалізація пожежі на площі 10 квадратних метрів на Хрещатику. Рятувальні підрозділи продовжують працювати над ліквідацією загоряння", — зазначив Кличко.

Нагадаємо, що увечері 9 квітня в Обухівському районі Київської області спалахнула пожежа у житловому будинку.

За попередніми даними, спочатку пролунав вибух, а пожежа могла виникнути через побутові обставини.

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