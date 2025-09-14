Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Детонація на залізниці Київщини — фото ліквідації наслідків

Детонація на залізниці Київщини — фото ліквідації наслідків

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 16:54
Вибух у вагоні поїзда — на Київщині продовжують ліквідовувати наслідки
Ліквідація наслідків вибуху в Київській області. Фото: t.me/svyrydenkoy

У Київській області на залізничному перегоні Боярка-Васильків триває ліквідація наслідків вибуху на залізниці. Внаслідок інциденту сталося пошкодження залізничної інфраструктури.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у неділю, 14 вересня.

Реклама
Читайте також:

Вибух на залізниці в Київській області

На щастя, люди не постраждали. Наразі триває розслідування причин вибуху.

Вибух на залізниці в Київській області 14 вересня
Ліквідація наслідків вибуху. Фото: t.me/svyrydenkoy

"ДСНС та Укрзалізниця працюють спільно із залученням людей і техніки, щоб оперативно ліквідувати наслідки і відновити рух до вечірнього пікового періоду пасажирського руху", — розповіла Свириденко.

Детонація на залізниці на Київщині
Ліквідація наслідків вибуху в Київській області. Фото: t.me/svyrydenkoy

Відомо, що повністю прибрали всі елементи пошкодженого рухомого складу, а вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки. Крім того, триває підготовка для укладання нових рейок.

Зміни руху поїздів

Потяг, що перебував на місці під час детонації, спочатку затримався на чотири години, однак зараз відстає лише на одну.

Укрзалізниця домовилася з Держприкордонслужбою та польськими прикордонниками про прискорений контроль, аби забезпечити збереження стикування.

Вибух на залізниці біля Боярки
На Київщині продовжують ліквідовувати наслідки вибуху. Фото: t.me/svyrydenkoy

Свириденко повідомила, що наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами, а затримки від 1,5 до 3 годин. 

"Обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені "човникові" поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Київська ОВА забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути", — розповіла вона.

null
Допис Свириденко. Фото: скриншот
null
Допис Свириденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, поліція розпочала розслідування надзвичайної ситуації на залізниці в Київській області. Відкрито кримінальне провадження.

А у Генштабі повідомили, що у поїзді сталася детонація боєприпасів. Причину встановить розслідування та службова перевірка.

Укрзалізниця ДСНС вибух Київська область Юлія Свириденко залізниця
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації