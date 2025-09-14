Вибух у вагоні поїзда — на Київщині продовжують ліквідовувати наслідки

Ліквідація наслідків вибуху в Київській області. Фото: t.me/svyrydenkoy

У Київській області на залізничному перегоні Боярка-Васильків триває ліквідація наслідків вибуху на залізниці. Внаслідок інциденту сталося пошкодження залізничної інфраструктури.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у неділю, 14 вересня.

Вибух на залізниці в Київській області

На щастя, люди не постраждали. Наразі триває розслідування причин вибуху.

Ліквідація наслідків вибуху. Фото: t.me/svyrydenkoy

"ДСНС та Укрзалізниця працюють спільно із залученням людей і техніки, щоб оперативно ліквідувати наслідки і відновити рух до вечірнього пікового періоду пасажирського руху", — розповіла Свириденко.

Ліквідація наслідків вибуху в Київській області. Фото: t.me/svyrydenkoy

Відомо, що повністю прибрали всі елементи пошкодженого рухомого складу, а вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки. Крім того, триває підготовка для укладання нових рейок.

Зміни руху поїздів

Потяг, що перебував на місці під час детонації, спочатку затримався на чотири години, однак зараз відстає лише на одну.

Укрзалізниця домовилася з Держприкордонслужбою та польськими прикордонниками про прискорений контроль, аби забезпечити збереження стикування.

На Київщині продовжують ліквідовувати наслідки вибуху. Фото: t.me/svyrydenkoy

Свириденко повідомила, що наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами, а затримки від 1,5 до 3 годин.

"Обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені "човникові" поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Київська ОВА забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути", — розповіла вона.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, поліція розпочала розслідування надзвичайної ситуації на залізниці в Київській області. Відкрито кримінальне провадження.

А у Генштабі повідомили, що у поїзді сталася детонація боєприпасів. Причину встановить розслідування та службова перевірка.