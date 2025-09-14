Взрыв в вагоне поезда — в Киевской области продолжают ликвидировать последствия

Ликвидация последствий взрыва в Киевской области. Фото: t.me/svyrydenkoy

В Киевской области на железнодорожном перегоне Боярка-Васильков продолжается ликвидация последствий взрыва на железной дороге. В результате инцидента произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram в воскресенье, 14 сентября.

Взрыв на железной дороге в Киевской области

К счастью, люди не пострадали. Сейчас продолжается расследование причин взрыва.

Ликвидация последствий взрыва. Фото: t.me/svyrydenkoy

"ГСЧС и Укрзализныця работают совместно с привлечением людей и техники, чтобы оперативно ликвидировать последствия и восстановить движение к вечернему пиковому периоду пассажирского движения", — рассказала Свириденко.

Ликвидация последствий взрыва в Киевской области. Фото: t.me/svyrydenkoy

Известно, что полностью убрали все элементы поврежденного подвижного состава, а взрывотехники дополнительно проверили очищенные участки. Кроме того, продолжается подготовка для укладки новых рельсов.

Изменения движения поездов

Поезд, находившийся на месте во время детонации, сначала задержался на четыре часа, однако сейчас отстает только на один.

Укрзализныця договорилась с Госпогранслужбой и польскими пограничниками об ускоренном контроле, чтобы обеспечить сохранность стыковки.

На Киевщине продолжают ликвидировать последствия взрыва. Фото: t.me/svyrydenkoy

Свириденко сообщила, что сейчас 28 поездов следуют измененными маршрутами, а задержки от 1,5 до 3 часов.

"Ограничено движение пригородных поездов на Фастов, зато запущены "челночные" поезда на участке Киев-Боярка до ближайшей точки. Киевская ОВА обеспечила дополнительные автобусные рейсы на эти маршруты", — рассказала она.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Напомним, полиция начала расследование чрезвычайной ситуации на железной дороге в Киевской области. Открыто уголовное производство.

А в Генштабе сообщили, что в поезде произошла детонация боеприпасов. Причину установит расследование и служебная проверка.