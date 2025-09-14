На Київщині у поїзді здетонували боєприпаси

Надзвичайна ситуація на Київщині — названо причину
Дата публікації: 14 вересня 2025 11:51
Уночі на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони — відчеплені.
Про це "Суспільному" повідомили у Генштабі.
Наслідки детонації
Зазначається, що особовий склад не постраждав.
На місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації. Причину встановить розслідування та службова перевірка.
Нагадаємо, пізно ввечері 13 вересня на Київщині пролунали вибухи. Тоді повідомили, що з повітряною атакою ворога вони не були пов’язані, проте причину так і не назвали.
Згодом стало відомо, що сталося пошкодження на залізниці.
