Головна Київ Надзвичайна ситуація на Київщині — названо причину

Надзвичайна ситуація на Київщині — названо причину

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 11:51
На Київщині у поїзді здетонували боєприпаси
Термінова новина

Уночі на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони — відчеплені.

Про це "Суспільному" повідомили у Генштабі.

Читайте також:

Наслідки детонації

Зазначається, що особовий склад не постраждав.

На місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації. Причину встановить розслідування та службова перевірка.

скрін
Повідомлення "Суспільного". Фото: скриншот

Нагадаємо, пізно ввечері 13 вересня на Київщині пролунали вибухи. Тоді повідомили, що з повітряною атакою ворога вони не були пов’язані, проте причину так і не назвали.

 

Згодом стало відомо, що сталося пошкодження на залізниці.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
