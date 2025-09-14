На Київщині у поїзді здетонували боєприпаси

Термінова новина

Уночі на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони — відчеплені.

Про це "Суспільному" повідомили у Генштабі.

Наслідки детонації

Зазначається, що особовий склад не постраждав.

На місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації. Причину встановить розслідування та службова перевірка.

Повідомлення "Суспільного". Фото: скриншот

Нагадаємо, пізно ввечері 13 вересня на Київщині пролунали вибухи. Тоді повідомили, що з повітряною атакою ворога вони не були пов’язані, проте причину так і не назвали.

Згодом стало відомо, що сталося пошкодження на залізниці.