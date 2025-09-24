Відео
Дикий олень потрапив у халепу в Чорнобильському заповіднику

Дикий олень потрапив у халепу в Чорнобильському заповіднику

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 12:44
У Чорнобильському заповіднику врятували дикого оленя
Олень. Фото: Pexels

В Чорнобильському заповіднику сталася незвична пригода. Вранці у вівторок, 23 вересня, виявили оленя, який втрапив у біду.

Про це повідомили у пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Читайте також:

В Чорнобильській зоні врятували дикого оленя

На території Опачицького природно-науково-дослідного відділення, неподалік села Іванівка, у пастку заплутався дикий олень.

На місце негайно прибули працівники заповідника разом із рятувальниками 11-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Київській області (м. Чорнобиль). Завдяки оперативним та обережним діям тварину вдалося успішно визволити без жодних травм.

"Такі випадки ще раз нагадують нам, наскільки важлива щоденна робота команди Заповідника", — повідомили екологи. 

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження олені восени можуть становити загрозу для водіїв — екологи пояснили чому. 

Також читайте на Новини.LIVE, коли у Чорнобилі буде знов безпечний рівень радіації

тварини Київська область Чорнобиль Чорнобильська зона
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
