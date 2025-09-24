У Чорнобильському заповіднику врятували дикого оленя

Олень. Фото: Pexels

В Чорнобильському заповіднику сталася незвична пригода. Вранці у вівторок, 23 вересня, виявили оленя, який втрапив у біду.

Про це повідомили у пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

В Чорнобильській зоні врятували дикого оленя

На території Опачицького природно-науково-дослідного відділення, неподалік села Іванівка, у пастку заплутався дикий олень.

На місце негайно прибули працівники заповідника разом із рятувальниками 11-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Київській області (м. Чорнобиль). Завдяки оперативним та обережним діям тварину вдалося успішно визволити без жодних травм.

"Такі випадки ще раз нагадують нам, наскільки важлива щоденна робота команди Заповідника", — повідомили екологи.

