У Чорнобильському заповіднику врятували дикого оленя

Дикий олень потрапив у халепу в Чорнобильському заповіднику
В Чорнобильському заповіднику сталася незвична пригода. Вранці у вівторок, 23 вересня, виявили оленя, який втрапив у біду.
Про це повідомили у пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
В Чорнобильській зоні врятували дикого оленя
На території Опачицького природно-науково-дослідного відділення, неподалік села Іванівка, у пастку заплутався дикий олень.
На місце негайно прибули працівники заповідника разом із рятувальниками 11-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Київській області (м. Чорнобиль). Завдяки оперативним та обережним діям тварину вдалося успішно визволити без жодних травм.
"Такі випадки ще раз нагадують нам, наскільки важлива щоденна робота команди Заповідника", — повідомили екологи.
