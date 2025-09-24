В Чернобыльском заповеднике спасли дикого оленя

Дикий олень попал в беду в Чернобыльском заповеднике
В Чернобыльском заповеднике произошло необычное происшествие. Утром во вторник, 23 сентября, обнаружили оленя, который попал в беду.
Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
На территории Опачицкого природно-научно-исследовательского отделения, недалеко от села Ивановка, в ловушку запутался дикий олень.
На место немедленно прибыли работники заповедника вместе со спасателями 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Киевской области (г. Чернобыль). Благодаря оперативным и осторожным действиям животное удалось успешно освободить без травм.
"Такие случаи еще раз напоминают нам, насколько важна ежедневная работа команды Заповедника", — сообщили экологи.
