В Чернобыльском заповеднике спасли дикого оленя

В Чернобыльском заповеднике произошло необычное происшествие. Утром во вторник, 23 сентября, обнаружили оленя, который попал в беду.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

В Чернобыльской зоне спасли дикого оленя

На территории Опачицкого природно-научно-исследовательского отделения, недалеко от села Ивановка, в ловушку запутался дикий олень.

На место немедленно прибыли работники заповедника вместе со спасателями 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Киевской области (г. Чернобыль). Благодаря оперативным и осторожным действиям животное удалось успешно освободить без травм.

"Такие случаи еще раз напоминают нам, насколько важна ежедневная работа команды Заповедника", — сообщили экологи.

