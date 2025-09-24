Видео
Оккупанты захватили ребенка после расстрела семьи на Донеччине
Главная Киев Дикий олень попал в беду в Чернобыльском заповеднике

Дикий олень попал в беду в Чернобыльском заповеднике

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 12:44
В Чернобыльском заповеднике спасли дикого оленя
Олень. Фото: Pexels

В Чернобыльском заповеднике произошло необычное происшествие. Утром во вторник, 23 сентября, обнаружили оленя, который попал в беду.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Читайте также:

В Чернобыльской зоне спасли дикого оленя

На территории Опачицкого природно-научно-исследовательского отделения, недалеко от села Ивановка, в ловушку запутался дикий олень.

На место немедленно прибыли работники заповедника вместе со спасателями 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Киевской области (г. Чернобыль). Благодаря оперативным и осторожным действиям животное удалось успешно освободить без травм.

"Такие случаи еще раз напоминают нам, насколько важна ежедневная работа команды Заповедника", — сообщили экологи.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения олени осенью могут представлять угрозу для водителей — экологи объяснили почему.

Также читайте на Новини.LIVE, когда в Чернобыле будет вновь безопасный уровень радиации.

животные Киевская область Чернобыль Чернобыльская зона
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
