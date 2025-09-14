Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Чорнобилі олені стали загрозою для водіїв — яка причина

У Чорнобилі олені стали загрозою для водіїв — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 21:03
У Чорнобилі стартував гон оленів — водіям слід бути обережними
Олені у Чорнобильській зоні. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook

У Чорнобильському заповіднику розпочався сезон гону благородних оленів, і тепер водії мають бути особливо уважними. Самці стають агресивними й можуть несподівано вибігати на дороги, створюючи небезпечні ситуації.

Про це повідомив Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник в Facebook у неділю, 14 вересня.

Реклама
Читайте також:
У Чорнобилі олені стали загрозою для водіїв — яка причина - фото 1
Допис Заповідника в Facebook. Фото: скриншот

Небезпека для водіїв під час гону

Науковці пояснюють, що вересень — період боротьби самців за гареми, коли вони змагаються силою голосу й рогів. У цей час олені значно активніші та менш обережні, що підвищує ризик їхньої появи на автошляхах. Найбільше риковиськ фіксують на відкритих територіях, де тварини особливо помітні.

Реклама
Возможно, это изображение олень
Олень у Чорнобильському заповіднику. Фото: Заповідник/Facebook

"Під час гону тварини стають надзвичайно агресивними і водночас необережними. Вони можуть раптово вибігати на дороги, тому водіям радимо бути гранично уважними", — попереджають у заповіднику.

Возможно, это изображение олень
Олень в лісі. Фото: Заповідник/Facebook 

Працівники заповідника закликають водіїв знизити швидкість на ділянках поблизу лісів та полів. Окрім цього, служба охорони посилює патрулювання й моніторинг популяції, щоб мінімізувати ризики ДТП. Вересневий "рев-сезон" триватиме до жовтня, тож на цей період увага до безпеки особливо важлива.

Реклама

Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні нещодавно показали життя одних із найпотаємніших її мешканців — вовків

Раніше ми також інформували, що у Чорнобильській зоні зафіксували бражника тополевого — одного з найбільших метеликів української фауни.

водії Чорнобиль заповідник олені Чорнобильська зона
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації