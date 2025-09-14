У Чорнобилі стартував гон оленів — водіям слід бути обережними

Олені у Чорнобильській зоні. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook

У Чорнобильському заповіднику розпочався сезон гону благородних оленів, і тепер водії мають бути особливо уважними. Самці стають агресивними й можуть несподівано вибігати на дороги, створюючи небезпечні ситуації.

Про це повідомив Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник в Facebook у неділю, 14 вересня.

Допис Заповідника в Facebook. Фото: скриншот

Небезпека для водіїв під час гону

Науковці пояснюють, що вересень — період боротьби самців за гареми, коли вони змагаються силою голосу й рогів. У цей час олені значно активніші та менш обережні, що підвищує ризик їхньої появи на автошляхах. Найбільше риковиськ фіксують на відкритих територіях, де тварини особливо помітні.

Олень у Чорнобильському заповіднику. Фото: Заповідник/Facebook

"Під час гону тварини стають надзвичайно агресивними і водночас необережними. Вони можуть раптово вибігати на дороги, тому водіям радимо бути гранично уважними", — попереджають у заповіднику.

Олень в лісі. Фото: Заповідник/Facebook

Працівники заповідника закликають водіїв знизити швидкість на ділянках поблизу лісів та полів. Окрім цього, служба охорони посилює патрулювання й моніторинг популяції, щоб мінімізувати ризики ДТП. Вересневий "рев-сезон" триватиме до жовтня, тож на цей період увага до безпеки особливо важлива.

Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні нещодавно показали життя одних із найпотаємніших її мешканців — вовків.

Раніше ми також інформували, що у Чорнобильській зоні зафіксували бражника тополевого — одного з найбільших метеликів української фауни.