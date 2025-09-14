У Чорнобилі стартував гон оленів — водіям слід бути обережними

У Чорнобилі олені стали загрозою для водіїв — яка причина
У Чорнобильському заповіднику розпочався сезон гону благородних оленів, і тепер водії мають бути особливо уважними. Самці стають агресивними й можуть несподівано вибігати на дороги, створюючи небезпечні ситуації.
Про це повідомив Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник в Facebook у неділю, 14 вересня.
Небезпека для водіїв під час гону
Науковці пояснюють, що вересень — період боротьби самців за гареми, коли вони змагаються силою голосу й рогів. У цей час олені значно активніші та менш обережні, що підвищує ризик їхньої появи на автошляхах. Найбільше риковиськ фіксують на відкритих територіях, де тварини особливо помітні.
"Під час гону тварини стають надзвичайно агресивними і водночас необережними. Вони можуть раптово вибігати на дороги, тому водіям радимо бути гранично уважними", — попереджають у заповіднику.
Працівники заповідника закликають водіїв знизити швидкість на ділянках поблизу лісів та полів. Окрім цього, служба охорони посилює патрулювання й моніторинг популяції, щоб мінімізувати ризики ДТП. Вересневий "рев-сезон" триватиме до жовтня, тож на цей період увага до безпеки особливо важлива.
