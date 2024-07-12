Розтрата коштів на реставрації музею "Київська фортеця" — справу скерували до суду

Директорка "Київської фортеці" розтратила 900 тис. грн коштів, які виділяли на реставрацію музею
Прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт щодо директорки Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця", яка звинувачується у розтраті бюджетних коштів під час реставрації башти музею. Встановлено, що вартість покрівельних матеріалів була завищена майже у два рази.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Розтрата коштів під час реставрації музею "Київська фортеця"
Прокуратури Подільської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт, який стосується директорки Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" за розтрату бюджетних коштів.
Під час досудового розслідування було встановлено, що у 2020-2021 роках директорка музею уклала договори з приватною підрядною компанією щодо реставрації башти № 4 "Київської фортеці", яка являється пам’яткою містобудування та архітектури національного значення. Одним з елементів відновлення була заміна покрівельного матеріалу вказаної башти, на що мали витрати 1,4 млн гривень.
"З метою розтрати коштів місцевого бюджету, обвинувачувана, зловживаючи своїм службовим становищем, перерахувала вказану суму на користь підрядної організації, достовірно знаючи, що вартість вказаних листів покриття даної башти є завищеною", — йдеться в повідомленні.
Після проведення хімічної, будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертиз, було встановлено, що суму за покривні листи було завищено майже на 900 тисяч гривень, тобто більш ніж у два рази.
"Кримінальне провадження відносно директора підрядної організації – завершено, здійснюється ознайомлення стороною захисту з матеріалами кримінального провадження", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві начальнику будівельної дільниці приватного товариства повідомили про підозру у забрудненні земель на Трухановому острові шкідливими відходами. Згідно з висновком експертів, розмір шкоди, завданої довкіллю, становить понад 129 тис. грн.
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