Розтрата коштів на реставрації музею "Київська фортеця" — справу скерували до суду

Вигляд музею "Київська фортеця" після реставрації. Фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт щодо директорки Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця", яка звинувачується у розтраті бюджетних коштів під час реставрації башти музею. Встановлено, що вартість покрівельних матеріалів була завищена майже у два рази.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Розтрата коштів під час реставрації музею "Київська фортеця"

Прокуратури Подільської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт, який стосується директорки Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" за розтрату бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у 2020-2021 роках директорка музею уклала договори з приватною підрядною компанією щодо реставрації башти № 4 "Київської фортеці", яка являється пам’яткою містобудування та архітектури національного значення. Одним з елементів відновлення була заміна покрівельного матеріалу вказаної башти, на що мали витрати 1,4 млн гривень.

Музей "Київська фортеця" до реставрації. Фото: Київська міська прокуратура

"З метою розтрати коштів місцевого бюджету, обвинувачувана, зловживаючи своїм службовим становищем, перерахувала вказану суму на користь підрядної організації, достовірно знаючи, що вартість вказаних листів покриття даної башти є завищеною", — йдеться в повідомленні.

Після проведення хімічної, будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертиз, було встановлено, що суму за покривні листи було завищено майже на 900 тисяч гривень, тобто більш ніж у два рази.

"Кримінальне провадження відносно директора підрядної організації – завершено, здійснюється ознайомлення стороною захисту з матеріалами кримінального провадження", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві начальнику будівельної дільниці приватного товариства повідомили про підозру у забрудненні земель на Трухановому острові шкідливими відходами. Згідно з висновком експертів, розмір шкоди, завданої довкіллю, становить понад 129 тис. грн.

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