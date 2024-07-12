Растрата средств на реставрации музея "Киевская крепость" — дело направили в суд

Вид музея "Киевская крепость" после реставрации. Фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт по директору Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость", которая обвиняется в растрате бюджетных средств во время реставрации башни музея. Установлено, что стоимость кровельных материалов была завышена почти вдвое.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Расход средств во время реставрации музея "Киевская крепость"

Прокуратуры Подольской окружной прокуратуры Киева направили в суд обвинительный акт, который касается директора Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" за растрату бюджетных средств.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в 2020-2021 годах директор музея заключила договоры с частной подрядной компанией по реставрации башни № 4 "Киевской крепости", которая является памятником градостроительства и архитектуры национального значения. Одним из элементов восстановления была замена кровельного материала указанной башни, на что расходовали 1,4 млн гривен.

Музей "Киевская крепость" к реставрации. Фото: Киевская городская прокуратура

"С целью растраты средств местного бюджета, обвиняемая, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила указанную сумму в пользу подрядной организации, достоверно зная, что стоимость указанных писем покрытия данной башни завышена", — говорится в сообщении.

После проведения химической, строительно-технической, товароведческой и экономической экспертиз было установлено, что сумма за покровные листы была завышена почти на 900 тысяч гривен, то есть более чем в два раза.

"Уголовное производство в отношении директора подрядной организации - завершено, осуществляется ознакомление стороной защиты с материалами уголовного производства", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве начальнику строительного участка частного общества сообщили о подозрении в загрязнении земель на Трухановом острове вредными отходами. Согласно заключению экспертов, размер ущерба, причиненного окружающей среде, составляет более 129 тыс. грн.

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