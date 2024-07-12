Растрата средств на реставрации музея "Киевская крепость" — дело направили в суд

Директор "Киевской крепости" растратила 900 тыс. грн средств, выделяемых на реставрацию музея
Прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт по директору Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость", которая обвиняется в растрате бюджетных средств во время реставрации башни музея. Установлено, что стоимость кровельных материалов была завышена почти вдвое.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Расход средств во время реставрации музея "Киевская крепость"
Прокуратуры Подольской окружной прокуратуры Киева направили в суд обвинительный акт, который касается директора Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" за растрату бюджетных средств.
В ходе досудебного расследования было установлено, что в 2020-2021 годах директор музея заключила договоры с частной подрядной компанией по реставрации башни № 4 "Киевской крепости", которая является памятником градостроительства и архитектуры национального значения. Одним из элементов восстановления была замена кровельного материала указанной башни, на что расходовали 1,4 млн гривен.
"С целью растраты средств местного бюджета, обвиняемая, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила указанную сумму в пользу подрядной организации, достоверно зная, что стоимость указанных писем покрытия данной башни завышена", — говорится в сообщении.
После проведения химической, строительно-технической, товароведческой и экономической экспертиз было установлено, что сумма за покровные листы была завышена почти на 900 тысяч гривен, то есть более чем в два раза.
"Уголовное производство в отношении директора подрядной организации - завершено, осуществляется ознакомление стороной защиты с материалами уголовного производства", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве начальнику строительного участка частного общества сообщили о подозрении в загрязнении земель на Трухановом острове вредными отходами. Согласно заключению экспертов, размер ущерба, причиненного окружающей среде, составляет более 129 тыс. грн.
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