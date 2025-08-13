Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Диверсант підпалив автівку військового в Києві — рішення суду

Диверсант підпалив автівку військового в Києві — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 01:03
Чоловік підпалив автомобіль бійця й відділення Укрпошти — вирок суду
Горить автомобіль. Фото ілюстративне: Bloomberg

У Києві чоловік на замовлення підпалив поштове відділення та автомобіль військовослужбовця. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Голосіївський районний суд міста Києва ухвалив 7 серпня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 1 листопада минулого року фігурант о третій годині ночі розбив каменем вікно відділення   Укрпошти в Голосіївському районі столиці, після чого закинув у приміщення та підпалив пляшку з бензином. Пожежу він зняв на відео й надіслав ролик у Telegram замовнику, який обіцяв йому заплатити за підпал чотири тисячі доларів.

Реклама
Читайте також:

Наступний злочин підпалювач скоїв близько ранку 6 грудня: підпалив автомобіль "Джип Черокі", який належав військовому. За знищення автівки порушник мав отримати десять тисяч доларів, але вже наступного дня його затримали правоохоронці.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину й заявив, що хоче долучитися до лав захисників України. Чоловік розповів, що листувався в Telegram із користувачем, який перебуває в Польщі. Той запропонував йому оформити документи для виїзду за кордон в обмін на виконання низки підпалів. Також підсудний зізнався, що мав підпалити два автомобілі, але реалізувати цей намір йому завадили працівники СБУ.

Фігуранта проведе десять років у в'язниці, має відшкодувати 118 тисяч гривень власнику пошкодженого автомобіля та 295 тисяч гривень — Укрпошті. Крім того, у нього конфіскують майно.

Рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію

Нагадаємо, у Харкові чоловік поконфліктував із поліцейськими та вдарив одного із правоохоронців по обличчю. Йому призначили покарання у вигляді року умовного ув'язнення.

Також ми повідомляли, що чоловік під час сварки зламав знайомому ніс. Його засудили до 240 годин громадських робіт.

Укрпошта суд підпал автомобіль військовослужбовці судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації