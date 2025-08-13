Чоловік підпалив автомобіль бійця й відділення Укрпошти — вирок суду

Горить автомобіль. Фото ілюстративне: Bloomberg

У Києві чоловік на замовлення підпалив поштове відділення та автомобіль військовослужбовця. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.



Про це йдеться у вироку, який Голосіївський районний суд міста Києва ухвалив 7 серпня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 1 листопада минулого року фігурант о третій годині ночі розбив каменем вікно відділення Укрпошти в Голосіївському районі столиці, після чого закинув у приміщення та підпалив пляшку з бензином. Пожежу він зняв на відео й надіслав ролик у Telegram замовнику, який обіцяв йому заплатити за підпал чотири тисячі доларів.

Наступний злочин підпалювач скоїв близько ранку 6 грудня: підпалив автомобіль "Джип Черокі", який належав військовому. За знищення автівки порушник мав отримати десять тисяч доларів, але вже наступного дня його затримали правоохоронці.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину й заявив, що хоче долучитися до лав захисників України. Чоловік розповів, що листувався в Telegram із користувачем, який перебуває в Польщі. Той запропонував йому оформити документи для виїзду за кордон в обмін на виконання низки підпалів. Також підсудний зізнався, що мав підпалити два автомобілі, але реалізувати цей намір йому завадили працівники СБУ.

Фігуранта проведе десять років у в'язниці, має відшкодувати 118 тисяч гривень власнику пошкодженого автомобіля та 295 тисяч гривень — Укрпошті. Крім того, у нього конфіскують майно.

Рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію

