Головна Київ У Києві судили чоловіка, який у сварці зламав носа знайомому

У Києві судили чоловіка, який у сварці зламав носа знайомому

Дата публікації: 11 серпня 2025 09:40
У Києві чоловіка засудили за бійку — яке покарання
Суддя. Фото ілюстративне: Freepik

Деснянський районний суд Києва визнав винним 37-річного уродженця Херсонщини у заподіянні легких тілесних ушкоджень іншому чоловіку. Під час сварки він вдарив свого знайомого та зламав йому носа. 

Про це стало відомо зі судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень

Читайте також:

Чоловік зламав носа своєму знайомому в ході конфлікту

Інцидент стався ввечері 18 травня 2023 року біля будинку на вулиці Бальзака, 87 у столиці. Під час раптового конфлікту обвинувачений вдарив потерпілого кулаком в обличчя. Внаслідок удару чоловік отримав перелом кісток носа та садна під оком, що кваліфікується як легке тілесне ушкодження.

Під час розгляду справи обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся та попросив суд про м’яке покарання. Суд врахував його попередні судимості, відсутність роботи, а також відсутність обставин, що обтяжують покарання. Пом’якшувальною обставиною стало щире каяття. Суддя призначив йому 240 годин громадських робіт.

Крім основного покарання, суд зобов’язав чоловіка сплатити 3389 гривень процесуальних витрат за проведення судових експертиз.

Нагадаємо, у Кривому Розі покарали в суді жінку, яка виправдовувала вторгнення Росії в Україну

А у Києві судили пенсіонера, який "продавав" посаду в Офіс Генпрокурора.

Київ бійка суд травма судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
