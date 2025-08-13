Мужчина поджег автомобиль бойца и отделение Укрпочты - приговор суда

Горит автомобиль. Фото иллюстративное: Bloomberg

В Киеве мужчина на заказ поджег почтовое отделение и автомобиль военнослужащего. За совершенное его привлекли к уголовной ответственности.



Об этом говорится в приговоре, который Голосеевский районный суд города Киева вынес 7 августа.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 1 ноября прошлого года фигурант в три часа ночи разбил камнем окно отделения Укрпочты в Голосеевском районе столицы, после чего забросил в помещение и поджег бутылку с бензином. Пожар он снял на видео и отправил ролик в Telegram заказчику, который обещал ему заплатить за поджог четыре тысячи долларов.

Следующее преступление поджигатель совершил около шести утра 6 декабря: поджег автомобиль "Джип Чероки", который принадлежал военному. За уничтожение автомобиля нарушитель должен был получить десять тысяч долларов, но уже на следующий день его задержали правоохранители.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и заявил, что хочет присоединиться к рядам защитников Украины. Мужчина рассказал, что переписывался в Telegram с пользователем, который находится в Польше. Тот предложил ему оформить документы для выезда за границу в обмен на выполнение ряда поджогов. Также подсудимый признался, что должен был поджечь два автомобиля, но реализовать это намерение ему помешали работники СБУ.

Фигурант проведет десять лет в тюрьме, должен возместить 118 тысяч гривен владельцу поврежденного автомобиля и 295 тысяч гривен - Укрпочте. Кроме того, у него конфискуют имущество.

Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию

