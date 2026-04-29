Дизель по 88,22 грн, а бензин — від 67 грн: ціни на пальне у Києві

Дата публікації: 29 квітня 2026 15:20
Вартість пального. Фото: Новини.LIVE

Станом на 29 квітня ціни на пальне у Києві та області залишаються відносно стабільними, демонструючи лише незначні коливання. Зміни зафіксовані у сегментах бензину А-95 та дизельного пального, однак вони залишаються мінімальними.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мінфін.

Ціни на пальне у Києві 29 квітня

За актуальними даними, середні ціни на основні види пального виглядають так:

  • бензин А-95 преміум — 76,50 грн/л (без змін)
  • бензин А-95 — 72,33 грн/л (−0,01 грн)
  • бензин А-92 — 67,16 грн/л (без змін)
  • дизельне паливо — 88,22 грн/л (−0,01 грн)
  • автогаз — 48,38 грн/л (без змін)
Скільки коштує пальне у Києві 29 квітня
Середня вартість пального на Київщині. Фото: скриншот

Ціни у мережах АЗС

Вартість пального на заправках у Київській області різниться залежно від оператора.

Преміальні ціни традиційно пропонують великі мережі, зокрема SOCAR та WOG, де бензин А-95 коштує близько 75,90 грн/л, а дизель — до 89,90 грн/л.

Подібний рівень цін утримує і ОККО — тут А-95 також продають по 75,90 грн/л, а автогаз — майже 49,90 грн/л.

Водночас більш доступні пропозиції можна знайти у мережах БРСМ-Нафта, Авантаж 7 та Маркет, де бензин А-95 стартує приблизно від 69,85-69,99 грн/л, а газ — від 46,95 грн/л.

Середній сегмент представлений такими операторами, як KLO, UKRNAFTA та UPG. У цих мережах ціни на бензин А-95 коливаються в межах 69,90-72,90 грн/л, а дизель — близько 86,90-87,90 грн/л.

Вартість палива на АЗС у Києві 29 квітня
Ціни на АЗС. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 квітня на Дарницькому мосту в Києві сталася масштабна смертельна ДТП. За попередніми даними, водій автомобіля Tesla зіштовхнувся з двома іншими авто.

Водночас в Києві запровадили нові правила платного паркування. Серед змін — знижки на місячні абонементи, однак скористатися ними зможе не кожен мешканець столиці.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
