Дизель по 88,22 грн, а бензин — від 67 грн: ціни на пальне у Києві

Вартість пального.

Станом на 29 квітня ціни на пальне у Києві та області залишаються відносно стабільними, демонструючи лише незначні коливання. Зміни зафіксовані у сегментах бензину А-95 та дизельного пального, однак вони залишаються мінімальними.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мінфін.

Ціни на пальне у Києві 29 квітня

За актуальними даними, середні ціни на основні види пального виглядають так:

бензин А-95 преміум — 76,50 грн/л (без змін)

бензин А-95 — 72,33 грн/л (−0,01 грн)

бензин А-92 — 67,16 грн/л (без змін)

дизельне паливо — 88,22 грн/л (−0,01 грн)

автогаз — 48,38 грн/л (без змін)

Середня вартість пального на Київщині.

Ціни у мережах АЗС

Вартість пального на заправках у Київській області різниться залежно від оператора.

Преміальні ціни традиційно пропонують великі мережі, зокрема SOCAR та WOG, де бензин А-95 коштує близько 75,90 грн/л, а дизель — до 89,90 грн/л.

Подібний рівень цін утримує і ОККО — тут А-95 також продають по 75,90 грн/л, а автогаз — майже 49,90 грн/л.

Водночас більш доступні пропозиції можна знайти у мережах БРСМ-Нафта, Авантаж 7 та Маркет, де бензин А-95 стартує приблизно від 69,85-69,99 грн/л, а газ — від 46,95 грн/л.

Середній сегмент представлений такими операторами, як KLO, UKRNAFTA та UPG. У цих мережах ціни на бензин А-95 коливаються в межах 69,90-72,90 грн/л, а дизель — близько 86,90-87,90 грн/л.

Ціни на АЗС.

