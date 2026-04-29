Главная Киев Дизель по 88,22 грн, а бензин — от 67 грн: цены на топливо в Киеве

Дизель по 88,22 грн, а бензин — от 67 грн: цены на топливо в Киеве

Дата публикации 29 апреля 2026 15:20
Стоимость горючего. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 29 апреля цены на топливо в Киеве и области остаются относительно стабильными, демонстрируя лишь незначительные колебания. Изменения зафиксированы в сегментах бензина А-95 и дизельного топлива, однако они остаются минимальными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Цены на топливо в Киеве 29 апреля

По актуальным данным, средние цены на основные виды топлива выглядят так:

  • бензин А-95 премиум — 76,50 грн/л (без изменений)
  • бензин А-95 — 72,33 грн/л (-0,01 грн)
  • бензин А-92 — 67,16 грн/л (без изменений)
  • дизельное топливо — 88,22 грн/л (-0,01 грн)
  • автогаз — 48,38 грн/л (без изменений)
Скільки коштує пальне у Києві 29 квітня
Средняя стоимость топлива на Киевщине. Фото: скриншот

Цены в сетях АЗС

Стоимость топлива на заправках в Киевской области отличается в зависимости от оператора.

Премиальные цены традиционно предлагают крупные сети, в частности SOCAR и WOG, где бензин А-95 стоит около 75,90 грн/л, а дизель — до 89,90 грн/л.

Читайте также:

Подобный уровень цен удерживает и ОККО — здесь А-95 также продают по 75,90 грн/л, а автогаз — почти 49,90 грн/л.

В то же время более доступные предложения можно найти в сетях БРСМ-Нафта, Авантаж 7 и Маркет, где бензин А-95 стартует примерно от 69,85-69,99 грн/л, а газ — от 46,95 грн/л.

Средний сегмент представлен такими операторами, как KLO, UKRNAFTA и UPG. В этих сетях цены на бензин А-95 колеблются в пределах 69,90-72,90 грн/л, а дизель — около 86,90-87,90 грн/л.

Вартість палива на АЗС у Києві 29 квітня
Цены на АЗС. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 29 апреля на Дарницком мосту в Киеве произошло масштабное смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Tesla столкнулся с двумя другими авто.

В то же время в Киеве ввели новые правила платной парковки. Среди изменений — скидки на месячные абонементы, однако воспользоваться ими сможет не каждый житель столицы.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
