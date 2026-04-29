Дизель по 88,22 грн, а бензин — от 67 грн: цены на топливо в Киеве
По состоянию на 29 апреля цены на топливо в Киеве и области остаются относительно стабильными, демонстрируя лишь незначительные колебания. Изменения зафиксированы в сегментах бензина А-95 и дизельного топлива, однако они остаются минимальными.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.
Цены на топливо в Киеве 29 апреля
По актуальным данным, средние цены на основные виды топлива выглядят так:
- бензин А-95 премиум — 76,50 грн/л (без изменений)
- бензин А-95 — 72,33 грн/л (-0,01 грн)
- бензин А-92 — 67,16 грн/л (без изменений)
- дизельное топливо — 88,22 грн/л (-0,01 грн)
- автогаз — 48,38 грн/л (без изменений)
Цены в сетях АЗС
Стоимость топлива на заправках в Киевской области отличается в зависимости от оператора.
Премиальные цены традиционно предлагают крупные сети, в частности SOCAR и WOG, где бензин А-95 стоит около 75,90 грн/л, а дизель — до 89,90 грн/л.
Подобный уровень цен удерживает и ОККО — здесь А-95 также продают по 75,90 грн/л, а автогаз — почти 49,90 грн/л.
В то же время более доступные предложения можно найти в сетях БРСМ-Нафта, Авантаж 7 и Маркет, где бензин А-95 стартует примерно от 69,85-69,99 грн/л, а газ — от 46,95 грн/л.
Средний сегмент представлен такими операторами, как KLO, UKRNAFTA и UPG. В этих сетях цены на бензин А-95 колеблются в пределах 69,90-72,90 грн/л, а дизель — около 86,90-87,90 грн/л.
