Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Дизель та бензин продають по старих тарифах: ціни на пальне на АЗС в Києві

Дизель та бензин продають по старих тарифах: ціни на пальне на АЗС в Києві

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 09:37
Ціни на бензин і дизель у Києві 7 серпня: актуальні дані з АЗС
Заправка автомобіля. Фото: Новини.LIVE

В Києві станом на ранок 7 серпня на автозаправних станціях оновилися показники вартості пального. Загалом ціни на паливо не зазнали серйозних змін на популярних АЗС, серед яких SOCAR, UPG та OKKO.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Ціни на АЗС в Києві 7 серпня

Нині преміальне дизельне пальне наразі утримує найвищі цінові позиції, тоді як класичний бензин марки А-95 демонструє певну розбіжність у вартості між різними компаніями. 

SOCAR

Реклама
Ціни на паливо в Києві сьогодні
Ціни на АЗС Socar. Фото: Новини.LIVE
  • 95 — 85,40 грн;
  • Nano 95 — 88,40 грн;
  • Nano 98 — 95,90 грн;
  • Diesel Nano Ext — 98,90 грн;
  • LPG — 43,90 грн;
  • AdBlue — 49,00 грн.

UPG

Читайте також:
Реклама
Пальне в Києві ціни сьогодні
Ціна на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE
  • A-95 — 79,90 грн;
  • upg 95 — 81,90 грн;
  • upg 100 — 88,90 грн;
  • EURO ДП — 90,90 грн.

OKKO

Скільки коштує паливо в Києві сьогодні
Вартість пального на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE
  • 95 ЄВРО — 82,90 грн;
  • PULLS 95 — 85,90 грн;
  • PULLS 100 — 92,90 грн;
  • ДП ЄВРО — 93,90 грн;
  • PULLS ДП — 96,90 грн.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, зростання вартості проїзду в комунальному транспорті Києва вже почало позначатися на ситуації на ринку праці. Через це деякі бюджетники змушені переглядати своє працевлаштування або навіть звільнятися. 

Реклама

Тим часом у Київській області тимчасово обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту через аномально високі температури повітря. Патрульна поліція ввела спеціальний температурний режим, який поширюється на основні автомобільні дороги регіону та діє з 12:00.

ціни на паливо Київ Ціни на пальне
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації