Дизель та бензин продають по старих тарифах: ціни на пальне на АЗС в Києві

Заправка автомобіля. Фото: Новини.LIVE

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

В Києві станом на ранок 7 серпня на автозаправних станціях оновилися показники вартості пального. Загалом ціни на паливо не зазнали серйозних змін на популярних АЗС, серед яких SOCAR, UPG та OKKO.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на АЗС в Києві 7 серпня

Нині преміальне дизельне пальне наразі утримує найвищі цінові позиції, тоді як класичний бензин марки А-95 демонструє певну розбіжність у вартості між різними компаніями.

SOCAR

Ціни на АЗС Socar. Фото: Новини.LIVE

95 — 85,40 грн;

Nano 95 — 88,40 грн;

Nano 98 — 95,90 грн;

Diesel Nano Ext — 98,90 грн;

LPG — 43,90 грн;

AdBlue — 49,00 грн.

UPG

Ціна на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE

A-95 — 79,90 грн;

upg 95 — 81,90 грн;

upg 100 — 88,90 грн;

EURO ДП — 90,90 грн.

OKKO

Вартість пального на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

95 ЄВРО — 82,90 грн;

PULLS 95 — 85,90 грн;

PULLS 100 — 92,90 грн;

ДП ЄВРО — 93,90 грн;

PULLS ДП — 96,90 грн.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, зростання вартості проїзду в комунальному транспорті Києва вже почало позначатися на ситуації на ринку праці. Через це деякі бюджетники змушені переглядати своє працевлаштування або навіть звільнятися.

Тим часом у Київській області тимчасово обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту через аномально високі температури повітря. Патрульна поліція ввела спеціальний температурний режим, який поширюється на основні автомобільні дороги регіону та діє з 12:00.