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Головна Київ Дизпаливо по 90,90 грн: ціни на пальне на АЗС Києва зростають

Дизпаливо по 90,90 грн: ціни на пальне на АЗС Києва зростають

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 09:53
Ціни на пальне в Києві 3 серпня: скільки коштує бензин, дизель і газ
Ціни на пальне у Києві на АЗС UPG 3 серпня 2026 року. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

У Києві станом на 3 серпня зберігаються високі ціни на пальне. Найдорожчим серед представлених мереж залишається дизель на АЗС UPG — 90,90 грн за літр. Водночас найнижчу вартість бензину, дизеля та автогазу пропонує "Укрнафта".

Про це інформує Новини.LIVE.

Ціни на пальне у Києві 3 серпня

Станом на 3 серпня столичні автозаправні мережі зберігають суттєву різницю у вартості пального. Найдорожчі позиції традиційно представлені у сегменті преміального бензину та дизельного пального, тоді як окремі мережі пропонують більш доступні ціни на стандартні марки бензину й автогаз.

Ціни на пальне у Києві 3 серпня
Ціни на пальне у Києві 3 серпня 2026 року. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС UPG

На автозаправних станціях UPG водіям доступні кілька видів бензину та дизельне пальне. Найвищу ціну в мережі має дизельне пальне EURO ДП, а бензин А-95 коштує майже 80 грн за літр.

На АЗС UPG встановлені такі ціни на пальне:

Читайте також:
  • Бензин UPG 100 — 88,90 грн/л;
  • Бензин UPG 95 — 81,90 грн/л;
  • Бензин А-95 — 79,90 грн/л;
  • Дизельне пальне EURO ДП — 90,90 грн/л.
Вартість пального у Києві 3 серпня
Ціни на пальне у Києві на АЗС OKKO 3 серпня 2026 року. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС OKKO

На АЗС OKKO представлений широкий вибір звичайного та преміального пального. Найдорожчою позицією є бензин Pulls 100, а дизельне пальне коштує дешевше за преміальні марки бензину.

На АЗС OKKO встановлені такі ціни на пальне:

  • Бензин Pulls 100 — 92,90 грн/л;
  • Бензин Pulls 95 — 85,90 грн/л;
  • Бензин А-95 Євро — 82,90 грн/л;
  • Дизельне пальне Pulls ДП — 95,50 грн/л;
  • Дизельне пальне ДП Євро — 92,50 грн/л.
Ціни на АЗС Києва 3 серпня
Ціни на пальне у Києві на АЗС "Укрнафта" 3 серпня 2026 року. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС "Укрнафта"

На автозаправних станціях "Укрнафта" ціни залишаються одними з найнижчих серед найбільших мереж столиці. Тут водіям доступні бензин, дизельне пальне та автомобільний газ.

На АЗС "Укрнафта" встановлені такі ціни на пальне:

  • Бензин А-95 — 79,90 грн/л;
  • Бензин А-92 — 77,90 грн/л;
  • Дизельне пальне ДП — 80,90 грн/л;
  • Автомобільний газ (LPG) — 42,90 грн/л.

Загалом найдорожчим серед представлених мереж є преміальний бензин Pulls 100 на АЗС OKKO, який коштує 92,90 грн за літр. Найвищу ціну на дизельне пальне зафіксовано на UPG90,90 грн за літр, тоді як найнижчу вартість бензину А-95, дизельного пального та автогазу пропонує "Укрнафта".

Новини.LIVE інформували, що 2 серпня 2026 року російські війська вдруге менш ніж за добу атакували найбільший склад Rozetka у Броварах, влучивши двома дронами Shahed. У компанії заявили, що вважають повторний удар цілеспрямованою атакою, а не випадковістю. Попри обстріл, ніхто не постраждав, а Rozetka продовжує працювати у звичному режимі.

Новини.LIVE також писали, що 1 серпня 2026 року у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російського обстрілу, який забрав життя дев'яти людей. Ще 33 людини, серед яких четверо дітей, дістали поранення, а рятувальники евакуювали 105 осіб.

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Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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